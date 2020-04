Quelles séries arrivent en France en avril 2020 ? L’amie Prodigieuse, Candice Renoir, The Last Kingdom, Bosch et plus encore

Quelles séries démarrent en France en ce mois d’avril 2020 ? Pour bien se préparer, retrouvez ci-dessous toutes les dates de diffusions françaises des séries (américaines, britanniques, françaises et plus encore) sur la TNT, OCS, Canal+, Netflix etc.

Si vous ne voulez rien manquer, vous pouvez suivre le calendrier des séries US et UK qui est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez également retrouver notre agenda des diffusions françaises mis à jour au fil du mois et n’oubliez pas de consulter régulièrement notre récapitulatif des annulations et renouvellements pour bien suivre l’actualité.

Retrouvez dès à présent les dates pour les nouvelles saisons/séries qui arrivent en France au cours de ce quatrième mois de l’année 2020 :

Mercredi 1er avril

Community – Intégrale (Netflix)

Jeudi 2 avril

Line of Duty – Saison 2 (20h55 sur WarnerTV)

Private Eyes – Saison 3 (20h50 sur SérieClub)

L’amie Prodigieuse – Saison 2 (21h00 sur Canal+)

Vendredi 3 avril

La casa de Papel – Saison 4 (Netflix)

Home Before Dark – Saison 1 (Apple TV+)

Tales From The Loop – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Samedi 4 avril

Mongeville – inédit (21h05 sur France 3)

The White Queen – mini (21h05 sur Chérie 25)

Missions – Saison 2 (OCS)

Lundi 6 avril

Le bureau des légendes – Saison 5 (21h00 sur Canal+)

Chicago Fire – Saison 8 (20h55 sur 13e Rue)

The Big Show Show – Saison 1 (Netflix)

Mardi 7 avril

Legacies – Saison 2 ( 21h00 sur SYFY)

The Mandalorian – Saison 1 (Disney+)

High Schocol Musical : La Comédie musicale, la série – Saison 1 (Disney+)

Diary of a Female President – Saison 1 (Disney+)

Mercredi 8 avril

The Last O.G. – Saison 3 (Warner TV)

American Gods – Saison 2 (21h05 sur Canal+ Séries)

Jeudi 9 avril

The Magicians – Saison 5 (21h00 sur SyFy France)

Vendredi 10 avril

Black Jesus – Saison 2 (Adult Swim)

Brews Brothers – Saison 1 (Netflix)

The Trial – Saison 1 (Netflix)

Samedi 11 avril

Les Simpson – Saison 30 (21h05 sur W9)

Dimanche 12 avril

Bordertown – Saison 3 (20h50 sur Polar+)

Lundi 13 avril

Run – Saison 1 (22h10 sur OCS City)

Insecure – Saison 4 (22h45 sur OCS City)

Meurtres à White House Farm (20h50 sur Polar+)

Mardi 14 avril

Une Île – Saison 1 (Amazon Prime Video)

Mercredi 15 avril

Réunions – Saison 1 (21h00 sur France 2)

Killing Eve – Saison 3 (22h45 sur Canal+ Séries)

Outer Banks – Saison 1 (Netflix)

Superstore – Saison 1 à 4 (Amazon Prime Vidéo)

Jeudi 16 avril

Mrs. America – Mini-série (21h00 sur Canal+ Séries)

Vendredi 17 avril

Trying – Saison 1 (Apple TV+)

#blackAF – Saison 1 (Netflix)

Bosch – Saison 6 (Amazon Prime Vidéo)

Candice Renoir – Saison 8 (21h00 sur France 2)

Samedi 18 avril

Riverdale – Saison 3b (13h23 sur WarnerTV)

Devils – Saison 1 (OCS)

Dimanche 19 avril

Dynastie (2017) – Saison 2 (20h50 sur Teva)

Lundi 20 avril

The Midnight Gospel – Saison 1 (Netflix)

What We Do In The Shadows – Saison 2 (00h15 sur Canal+ Séries)

Mardi 21 avril

Tandem – Saison 4 (21h05 sur France 3)

Mercredi 22 avril

The Resident – Saison 1 (21h05 sur TF1)

Jeudi 23 avril

Dérapages – Saison 1 (20h55 sur Arte)

La Casa de las Flores – Saison 3 (Netflix)

Manhunt (Deadly Games) – Saison 2 (Starzplay)

Vendredi 24 avril

Defending Jacob – Saison 1 (Apple TV+)

After Life – Saison 2 (Netflix)

Love 101 – Saison 1 (Netflix)

Dimanche 26 avril

Vida – Saison 3 (Starzplay)

The Last Kingdom – Saison 4 (Netflix)

Lundi 27 avril

Never Have I Ever – Saison 1 (Netflix)

Mardi 28 avril

I Know This Much is True – Mini (OCS City)

Mercredi 29 avril

Summertime – Saison 1 (Netflix)

Extracurricular – Saison 1 (Netflix)

Jeudi 30 avril

Le Cheval Pâle – mini (21h00 sur Canal+)

The Victims’ Game – Saison 1 (Netflix)

Heder – Saison 1 (Starzplay)

