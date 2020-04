5 séries à surveiller en avril 2020, de Paradise Lost à Penny Dreadful

Malgré quelques reports et une fin de saison vide sur les networks, on peut compter sur les services de streaming et la propension des chaines câblées à préparer des mini-séries prestigieuses pour les Emmy Awards. Cela nous donne de quoi nous occuper.

Ce mois d’avril ne manque donc pas de mini-séries avec quelques gros noms au générique. Il y aura aussi des nouveautés intrigantes, un spin-off qui a du potentiel, le retour d’une des meilleures comédies de la saison dernière et plus.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Tales From The Loop (Amazon Prime Video) – Vendredi 3 avril

Amazon Prime Video nous entraine dans un monde qui s’annonce envoutant. La série Tales From The Loop nous invite à rejoindre une ville et sa communauté qui vit au dessus de « The Loop », une machine qui a été construite pour explorer et percer les mystères de l’univers. Elle rend alors possible tout ce qui était considéré comme de la science-fiction avant. Le tout est inspiré par l’univers créatif de l’artiste suédois Simon Stålenhag, ce qui promet de bien belles images et une série qui sort du lot.

Paradise Lost (Spectrum) – Lundi 13 avril

Amateur des affaires de meurtres à la sauce « Southern Gothic », Spectrum nous proposera Paradise Lost, une série qui nous entrainera dans une petite ville du Mississippi où l’on retrouvera Josh Hartnett dans la peau de Yates Forsythe qui, en compagnie de sa femme Frances (Bridget Regan), revient dans cette communauté qu’il avait laissée derrière lui il y a longtemps. Quand Frances commence à poser des questions sur la mort de la sœur de Yates, elle se retrouve à explorer les nombreux mystères qui lient les habitants de la ville. De terribles secrets remontent à la surface et Yates se voit obligé de choisir entre le passé et son futur.

What We Do in The Shadows (FX) – Mercredi 15 avril

Elle est passée presque trop discrètement l’année dernière, mais What We Do in The Shadows est de retour ce printemps sur FX avec une saison 2 que l’on espère être au moins aussi bonne que la première. Si vous n’êtes pas familiers avec cette adaptation du film Vampires en toute intimité, What We Do in the Shadows nous introduit à des colocataires pas comme les autres. Nous suivons quatre vampires excentriques qui cohabitent depuis plusieurs siècles : Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) et Colin (Mark Proksch), mais aussi le servant de Nandor, Guillermo (Harvey Guillen). Le tout adoptant la forme d’un mockumentaire. Vous pouvez lire notre opinion sur la première saison.

Mrs. America (Hulu) – Mercredi 15 avril

Après Devs, l’association Hulu/FX nous proposera une autre mini-série ambitieuse, mais dans un genre différent, avec Mrs. America qui relate l’histoire du mouvement se battant pour assurer la ratification de l’amendement qui visait à garantir que l’égalité des droits entre les sexes soit respecté dans les années 70. Cela donna le jour à une réaction hostile, avec Phyllis Schlafly (jouée par Cate Blanchett), une activiste féministe conservatrice, à la tête de cette opposition. Elle fit dès lors face aux féministes Gloria Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Bella Abzug (Margo Martindale) et Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks). Excellent casting.

Penny Dreadful: City of Angels (Showtime) – Dimanche 26 avril

L’univers de Penny Dreadful s’étend sur Showtime, avec la série dérivée sous-titrée City Of Angels qui explorera les légendes mexicaines et les tensions sociales animant le Los Angeles des années 1930. Cette série suivra Tiago Vega (Daniel Zovatto), le premier policier d’origine mexicaine de Los Angeles, alors qu’il se retrouve à enquêter sur un meurtre particulièrement violent avec l’aide de son mentor, l’officier Michener (Nathan Lane). Cette investigation place le duo au cœur d’un conflit, où se rencontre les premières autoroutes de la ville et les traditions folkloriques mexicano-américaines. Uun combat qui oppose des figures connectées à la Santa Muerte à des alliés du Diable.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

