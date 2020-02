7 séries à surveiller en février 2020, de The Sinner à Locke & Key

Nous sommes au cœur d’un hiver au programme bien chargé, du moins en ce qui concerne les séries TV américaines. Le mois de février est par ailleurs celui du retour en force du câble qui parvient à sortir un peu de l’ombre des services de streaming avec des suites très attendues.

Des retours, il y en a en quantité avec certaines séries que nous n’avons pas revu depuis bien deux ans et même un peu plus. Des valeurs sûres reviennent donc, pour se terminer ou non, mais il y a aussi quelques nouveautés intrigantes avec des adaptations qui semblent prometteuses, et espérons qu’elles seront à la hauteur.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Manhunt (Spectrum) – Lundi 3 février

Il y a un peu plus de deux ans, Discovery nous proposait Manhunt: Unabomber, l’excellente première saison d’une anthologie revenant sur les plus grandes chasses à l’homme aux États-Unis. La série revient, cette fois sur le service de streaming Spectrum (qui propose L.A.’s Finest), avec Manhunt: Deadly Games qui nous vient de la même équipe et s’annonce toute aussi passionnante. L’histoire débute en 1996 au cœur des Jeux olympiques d’Atlanta. Agent de sécurité, Richard Jewell (Cameron Britton) découvrit une bombe et mit sa vie en danger pour sauver des centaines de personnes. Tout d’abord célébré comme un héros, Jewell se retrouve accusé à tort d’être celui qui avait posé la bombe. Alors qu’Eric Rudolph (Jack Huston), le véritable coupable, était en fuite, Jewell dut se battre pour rétablir la vérité à son sujet.

The Sinner (USA Network) – Jeudi 6 février

Après deux saisons passionnantes, The Sinner revient avec les mêmes ingrédients, un crime à résolution facile, mais à l’explication beaucoup plus complexe. Le détective Harry Ambrose (Bill Pullman) se retrouve ainsi sur une affaire en apparence banale. Il enquête sur un accident de voiture mortel à la périphérie de Dorchester, Upstate New York. Au lendemain de cette tragédie, Jamie (Matt Bomer), un citoyen modèle respecté de Dorchester, se tourne vers Ambrose pour obtenir son soutien. Le détective met cependant à jour un crime qui l’entraine dans l’investigation la plus perturbante de sa carrière.

Briarpatch (USA Network) – Jeudi 6 février

USA Network propose une association prometteuse cet hiver, puisque The Sinner est programmée avec la nouvelle Briarpatch produite par Sam Esmail (Mr. Robot). Présentée comme étant une anthologie, cette série est basée sur le livre « Ondes de choc » de Ross Thomas. L’histoire se centre sur Allegra Dill (Rosario Dawson), une investigatrice qui revient dans sa ville natale au Texas après la mort de sa sœur. Ce qui commence comme étant une enquête sur un meurtre devient progressivement pour Allegra un combat pour faire tomber les dirigeants corrompus de la ville.

Locke & Key (Netflix) – Vendredi 7 février

Après deux tentatives sans succès (sur Fox et Hulu), c’est finalement Netflix s’est finalement penché sur l’adaptation du populaire comic book de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, et le résultat est donc là. Locke & Key met en scène les enfants Locke qui, après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Alors que les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et il ne reculera devant rien pour les leurs voler.

Homeland (Showtime) – Dimanche 9 février

Ce n’est plus nécessaire de la présenter. Homeland était une des incontournables de la dernière décade et on attend depuis longtemps qu’elle se termine. La dernière saison est bientôt là ! Quand cette saison 8 débutera, la mémoire de Carrie (Claire Danes) est défaillante à cause de l’absence de traitement médical durant son emprisonnement et cela est un problème pour Saul (Mandy Patinkin) qui a besoin d’elle, de ses contacts et de ses connaissances pour l’aider à désamorcer une situation tendue avec les talibans. Il décide alors malgré tout de l’envoyer sur le terrain une fois de plus, contre l’avis de ses médecins. Elle est ainsi de retour à Kaboul, mais les choses ont bien changé depuis son dernier passage et elle est en plus soupçonnée de travailler pour les Russes. Pour Carrie, cette mission sera la dernière, mais elle compte bien la finir.

Hunters (Amazon Prime Vidéo) – Vendredi 21 février

Première série avec Al Pacino depuis Angels in America, c’est une raison suffisante pour être intrigué, mais c’est en plus une production de Jordan Peele (Us, Get Out). Hunters suit une équipe hétéroclite de chasseurs de nazis au cours de leur quête de vengeance en 1977 dans la ville de New York. Ces chasseurs ont découvert la présence de hauts gradés du troisième Reich qui vivent incognito à New York et qui complotent pour reprendre le génocide là où il s’est arrêté. Les chasseurs comptent bien les stopper avant qu’ils ne passent à l’action.

Better Call Saul (AMC) – Dimanche 23 février

Voilà un moment également que nous attendons le retour d’une des meilleures séries du câble américain et elle est bientôt là. Désormais renouvelée pour une saison 6 qui sera également la dernière, Better Call Saul poursuit son exploration de la psyché de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) qui se met donc à officiellement pratiquer son métier d’avocat sous le nom de Saul Goodman et l’on attend de découvrir de quelle manière cela impactera sa relation avec Kim (Rhea Seehorn), tandis que Mike (Jonathan Banks) s’implique toujours plus dans l’organisation de Gus Fring (Giancarlo Esposito).

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

