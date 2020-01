5 séries à surveiller en janvier 2020, de Power à The Outsider

Il devient impossible de savoir quand la saison se termine ou commence à présent. La nouvelle année commence donc et rien ne change, nous croulons sous les nouveautés et les retours de séries. Janvier sera particulièrement chargé, mais voici une petite sélection de 5 séries à surveiller.

Au programme de ce premier mois de la nouvelle décade, le retour d’une série qui est sur le point de se terminer, une nouvelle adaptation de Stephen King (une se termine, une commence !) sur HBO cette fois, un peu de true crime britannique, une nouvelle comédie pour tenter de combler le trou laisser par la fin de Broad City et un road trip avec RuPaul. On ne devrait pas avoir le temps de s’ennuyer.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Power (Starz) – Dimanche 5 janvier

Au lieu de terminer en novembre comme d’habitude, Starz a décidé de poursuivre la saison 6 de Power un peu plus longtemps pour une bonne raison, c’est la fin. La série revient donc dès ce début janvier pour nous livrer ses 5 ultimes épisodes qui devront commencer par répondre à la question : qui a tiré sur Ghost ? Mais cela ne sera que le début…

White House Farm (ITV) – Mercredi 8 janvier

La chaine anglaise ITV est spécialisée depuis plusieurs années maintenant dans les True Crime Dramas de qualité. White House Farm rassemble Stephen Graham, Freddie Fox, Mark Addy et Gemma Whelan pour nous parler du meurtre d’une famille qui a eu lieu en 1985 et comment le seul survivant, le fils adoptif, a tout orchestré pour que sa sœur soit tenue responsable. Une affaire de famille compliquée qui termine très mal.

AJ And The Queen (Netflix) – Vendredi 10 janvier

S’annonçant comme étant un road trip haut en couleurs, AJ and The Queen nous proposera de prendre la route en compagnie de Ruby Red (RuPaul), une drag queen dans une mauvaise passe financière qui, pour gagner sa vie, parcourt l’Amérique, passant de club en club, dans son camping car. Dans son périple, elle est accompagnée par AJ, passagère clandestine de 10 ans, qui vont ainsi propager un message d’amour et d’acceptance et changer la vie de ceux qu’ils rencontrent au cours de leur voyage.

The Outsider (HBO) – Dimanche 12 janvier

HBO se met à son tour à adapter du Stephen King avec L’Outsider, une affaire de police qui commence avec le corps martyrisé d’un garçon de onze ans qui est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland (Jason Bateman), l’un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié et père de deux fillettes. Les résultats des analyses d’ADN ne laissent aucun doute. Dossier classé. À un détail près : Terry Maitland a un alibi en béton. Et des preuves tout aussi irréfutables que les preuves qui l’accusent. Qui se cache derrière ce citoyen au-dessus de tout soupçon ? Une question à laquelle va devoir tenter de répondre le détective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn).

Awkwafina is Nora from Queens (Comedy Central) – Mercredi 22 janvier

Cet hiver, Comedy Central ne peut pas nous proposer de nouveaux épisodes de Broad City, puisque la série est terminée. À la place, nous aurons Awkwafina dans Nora From Queens, une comédie légèrement déjantée sur Nora, une femme de 27 ans qui vit chez ses parents et ne fait pas grand-chose de sa vie. Elle se décide alors à mettre un peu d’ordre dans son existence, mais cela se révèle être un véritable challenge.

