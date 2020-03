6 séries à surveiller en mars 2020, de Devs à Westworld

Le printemps se profile à l’horizon et cette saison est désormais celle des séries évènements à cause de la proximité avec la sélection pour les Emmy Awards, nous avons de plus en plus de mini-séries.

En mars, nous avons donc plusieurs projets ambitieux longtemps annoncés qui arrivent sur les écrans américains, que ce soit du drame social, de la science-fiction ou une exploration du passé à travers une uchronie. Il y a également un gros retour et un peu de comédie. Concrètement, tout le monde pourra trouver son bonheur.

Ce qui suit n’est bien entendu qu’une petite sélection, n’hésitez pas à partager vos plus grandes attentes dans les commentaires et à consulter notre calendrier pour ne rien manquer.

Breeders (FX) – Lundi 2 mars

FX se met à la comédie britannique avec Breeders, une série de Simon Blackwell, Chris Addison et Martin Freeman qui tourne les projecteurs vers Paul et Ally, un couple qui jongle entre leur travail, leurs parents, leur emprunt et l’éducation de leurs jeunes enfants. Lorsque le père éloigné d’Ally se présente sur le pas de la porte, la famille accueille tout simplement un troisième enfant dans le foyer-un qui des bagages et des opinions. Ally et Paul doivent ainsi gérer le fait qu’ils seraient prêts à tuer pour leurs enfants, mais aussi qu’ils ont régulièrement envie de les tuer.

Devs (Hulu) – Jeudi 5 mars

FX et Hulu s’associent pour nous livrer une mini-série visuellement et scénaristiquement ambitieuse créée par Alex Garland (Ex-Machina, Annihilation). Devs se centre donc sur Lily Chan (Sonoya Mizuno), une ingénieure informaticienne qui part à la recherche de son petit-ami. La dernière fois qu’il a été vu, il se rendait à Devs, une mystérieuse compagnie et Lily se retrouve alors à chercher à en savoir plus sur le fondateur de cette dernière, Forest (Nick Offerman), et sur ses étranges activités.

Westworld (HBO) – Dimanche 15 mars

La série de science-fiction de HBO est enfin de retour avec sa saison 3. Westworld nous invite donc à retrouver Dolores (Evan Rachel Wood) qui va s’entourer de robots pour l’aider à réaliser ses projets. Plus spécifiquement, elle va développer une relation avec un certain Caleb (Aaron Paul) dans un néo-Los Angeles, et découvrir comment les robots sont traités dans le monde réel. En parallèle, le parc reprend forme…

The Plot Against America (HBO) – Lundi 16 mars

Développée par David Simon et Ed Burns, The Plot Against America est, comme son titre le suggère, une adaptation du célèbre livre « Le complot contre l’Amérique » de Philip Roth, soit une uchronie racontant une version alternative de l’Histoire américaine. Racontée du point de vue d’une famille juive du New Jersey, cette mini-série parle de la montée au pouvoir du célèbre aviateur Charles Lindbergh, un xénophobe qui, dans cette version, battit le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Il s’empresse de signer un pacte de non-agression avec Hitler et de tourner tout le pays vers le fascisme.

Little Fires Everywhere (Hulu) – Mercredi 18 mars

En plus de Devs, Hulu a une autre mini-série sur son programme avec l’adaptation du roman « La Saison des feux » de Celeste Ng scénarisée par Liz Tigelaar (Casual). Little Fires Everywhere nous entrainera à Shaker Heights, une banlieue riche et tranquille de Cleveland où tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l’image de l’existence parfaitement réglée d’Elena Richardson (Reese Witherspoon), femme au foyer exemplaire. Lorsque Mia Warren (Kerry Washington), une mère célibataire et bohème, vient s’installer dans cet endroit à l’apparence idyllique avec sa fille Pearl, les relations avec la famille Richardson sont d’abord chaleureuses. Mais peu à peu, la présence de Warren commence à mettre en péril l’entente qui règne entre les voisins…

Council of Dads (NBC) – Mardi 24 mars

En développement depuis un moment, Council of Dads s’annonce comme étant dans la lignée de This is Us. Cette création de Joan Rater et Tony Phelan inspirée du livre du même nom écrit par Bruce Feiler suit la famille Perry qui s’agrandit de manière étonnante après un évènement bouleversant leur quotidien. Ainsi, Luly et ses 4 frères et sœurs doivent s’ajuster à l’ajout de trois nouveaux « pères » qui ont accepté d’aider et de soutenir leur mère, Robin (Sarah Wayne Callies), suite à une promesse faite à leur père. Anthony (Clive Standen), Larry (Michael O’Neill) et Oliver (J. August Richards) sont alors ces trois figures paternelles qui vont trouver dans ce rôle une rédemption et un but à leur existence. Ils découvrent qu’ils ont besoin de la famille Perry autant qu’elle a besoin d’eux.

Et vous, quelles sont les séries que vous attendez ?

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.