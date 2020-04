Après Ozark, les séries Netflix à venir de Outer Banks à The Eddy

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a récemment proposé Ozark et ramène aujourd’hui La Casa de Papel. Il va sans dire que d’autres vont suivre rapidement. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix. Bien entendu, Netflix ajoutera certainement d’autres séries dans les semaines qui viennent…

Lundi 6 avril

The Big Show Show (saison 1) – L’ancien catcheur professionnel Big Show quitte le ring et se prépare pour un challenge encore plus difficile : élever ses trois filles avec son épouse, en Floride.

Vendredi 10 avril

Brews Brothers (saison 1) – Deux frères rivaux sont contraints de travailler main dans la main pour tenter de faire prospérer leur brasserie en proie à un perpétuel chaos.

Il Processo (saison 1) – Le meurtre d’une adolescente touche une procureure liée à la victime, un avocat qui cherche à faire avancer sa carrière et une suspecte qui clame son innocence.

Mercredi 15 avril

Outer Banks (saison 1) – En déterrant un secret enfoui depuis longtemps, des ados déclenchent une série d’événements malencontreux qui les entraînent dans des aventures inoubliables.

Vendredi 17 avril

#blackAF (saison 1) – Kenya Barris et Rashida Jones tiennent la vedette de cette série comique familiale inspirée de la vision irrévérencieuse, mais si franche, qu’a Barris de sa vie.

Lundi 20 avril

The Midnight Gospel (saison 1) – Grâce à son simulateur d’univers, un spacecasteur explore des mondes trippants et des questions existentielles sur la vie, la mort… et tout le reste ! (série animée)

Jeudi 23 avril

La Casa de las Flores (saison 3) – La dernière saison.

Vendredi 24 avril

After Life (saison 2)

Love 101 (saison 1) – Dans les années 1990 en Turquie, un groupe d’adolescents marginalisés manigancent pour que leur prof adorée tombe amoureuse et choisisse de ne pas quitter leur ville.

Dimanche 26 avril

The Last Kingdom (saison 4)

Lundi 27 avril

Never Have I Ever (saison 1) – Cette série humoristique sur le vécu d’une adolescente indo-américaine de première génération s’inspire de l’enfance de Mindy Kaling.

Mercredi 29 avril

Summertime (Saison 1) – Ale et Summer viennent de mondes différents. Il est un ancien champion de moto, sauvage et déterminé à prendre le contrôle de son existence. Elle refuse de se conformer et rêve d’évasion, mais elle sait qu’elle est celle qui maintient la cohésion dans sa famille. Leur amour va grandir à mesure que l’été va avancer. Pour eux, ces vacances seront inoubliables.

Extracurricular (Saison 1) – Bien décidé à échapper à son destin sans avenir, un lycéen très doué se lance dans une carrière de criminel pour financer ses études supérieures. (série coréenne)

Jeudi 30 avril

The Victims’ Game (Saison 1) – Après avoir découvert un lien entre sa fille et de mystérieux meurtres, un expert médico-légal atteint du syndrome d’Asperger risque tout pour résoudre l’affaire. (série chinoise)

Vendredi 1er mai

Hollywood (saison 1) – Un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe du Hollywood de l’après-Deuxième Guerre mondiale essaient de percer coûte que coûte. Une série de Ryan Murphy et Ian Brennan.

Vendredi 8 mai

The Eddy (saison 1) – Le danger rôde autour d’un club de jazz niché au cœur de Paris dans cette série dramatique musicale proposée par le réalisateur de « La La Land », Damien Chazelle.

