Après Narcos, les séries Netflix à venir de Altered Carbon à Ozark

Nous sommes arrivés à un point où Netflix propose plus de séries que tous les grands networks réunis, soit plus de 150 séries originales et quelques acquisitions qui font monter le chiffre toujours plus haut.

La sélection hebdomadaire de séries Netflix est telles que de plus en plus de shows passent inaperçus. Il est juste impossible de tout suivre et de simplement savoir ce qui est mis en ligne.

Quoi qu’il en soit, le service de streaming nous a proposé Locke & Key et Narcos: Mexico. Il va de soit que d’autres vont suivre sans tarder. Voici donc le programme des semaines à venir sur Netflix :

Jeudi 20 février

Spectros (saison 1) – Un groupe d’ados se retrouve aux prises avec le surnaturel lorsque des esprits vengeurs du passé se réveillent dans le quartier japonais de São Paulo. Série brésilienne.

Vendredi 21 février

Gentefied (saison 1) – Los Angeles. Face à la gentrification du quartier, les cousins Morales se décarcassent pour sauver le restaurant de tacos de leur grand-père, et réaliser leurs rêves.

Puerta 7 (saison 1) – En Argentine, une femme s’acharne à débarrasser un club de foot de la violence et de la corruption qui gangrènent ses incontrôlables fans. Série argentine.

Lundi 24 février

Better Call Saul (saison 5) – Épisode à la semaine.

Mercredi 26 février

I Am Not Okay With This (saison 1) – Sydney, son quotidien fait de moments honteux au lycée, de soucis familiaux, d’amour à sens unique pour sa meilleure amie… sans oublier ses nouveaux super-pouvoirs ! Basée sur le comic book Pauvre Sydney !

Jeudi 27 février

Followers (saison 1) – Quand une actrice en herbe connaît le succès grâce à une photo Instagram, sa vie croise celle d’autres femmes de Tokyo qui poursuivent leurs rêves. Série japonaise.

Altered Carbon (saison 2)

Vendredi 28 février

Queen Sono (saison 1) – Une espionne sud-africaine surentraînée (Pearl Thusi) se voit confier la mission la plus dangereuse de sa carrière alors que sa vie personnelle bascule dans la confusion. Série sud-africaine.

L’éternelle sorcière/Siempre Bruja (saison 2)

Les envolées (saison 1) – À 20 ans, un road trip leur semblait une super idée pour fuir leurs problèmes, mais les trois copines changent vite de cap quand une femme désespérée croise leur route. Série mexicaine.

Vendredi 6 mars

Paradise PD (saison 2)

Mercredi 11 mars

On My Block (saison 3)

Vendredi 13 mars

Kingdom (saison 2)

Elite (saison 3)

Vendredi 20 mars

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker (mini) – Cette mini-série raconte l’incroyable histoire vraie de Madam C. J. Walker, première Afro-Américaine à être devenue millionnaire par ses propres moyens. Avec Octavia Spencer, Tiffany Haddish et Carmen Ejogo.

Vampires – À Paris, une adolescente mi-humaine mi-vampire aux prises avec ses nouveaux pouvoirs et ses problèmes familiaux est poursuivie par de mystérieux vampires. Série française.

Jeudi 26 mars

Unorthodox (saison 1) – Une jeune femme se réfugie à Berlin pour fuir un mariage arrangé à Brooklyn, mais son passé la rattrape. Série allemande.

Vendredi 27 mars

Ozark (saison 3)

Vendredi 3 avril

La Casa de Papel (saison 4)

Vendredi 24 avril

After Life (saison 2)

