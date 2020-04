Actrice anglaise à la carrière internationale éclectique, Thandie Newton est à l’affiche de Westworld depuis trois saisons maintenant, incarnant le robot nommé Maeve Millay dont l’existence répétitive est bousculée par la soudaine apparition de souvenirs qui l’ont totalement transformés.

C’est l’occasion pour Newton de livrer une des meilleures performances de sa carrière et ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle a eu l’opportunité de se faire remarquer sur le petit, mais également sur le grand écran.

Avec à son actif une quarantaine de crédits sur vingt-cinq années de carrière, voici donc 5 de ses rôles les plus notables avant son arrivée dans la série HBO :

Mission: Impossible II (2000)

Difficile à croire, mais le premier long métrage Mission: Impossible est sorti il y a pratiquement 25 ans. La franchise ne compte pour l’instant que 6 films, ce qui est presque peu quand on voit le rythme de production des grosses séries cinématographiques du moment (deux nouveaux arrivent prochainement). Quoi qu’il en soit, le second opus qui fut réalisé par John Woo sorti il y a 20 ans offrait à Thandie Newton son premier véritable rôle mémorable. Elle y retrouvait ainsi Tom Cruise avec lequel elle jouait dans Entretien avec un vampire quatre ans plus tôt.

Urgences (2003-2009)

Pour les sériephiles, il est probablement plus aisé de se souvenir de Thandie Newton dans Urgences. Elle y incarnait le rôle récurrent de Makemba « Kem » Likasu. Tout d’abord intérêt romantique, puis femme du Dr John Carter (Noah Wyle). Elle est ainsi apparue dans les saisons 10 et 11, et est revenue dans le final de la série.

The Chronicles of Riddick (2004)

À la même époque, elle fit son retour dans un blockbuster face à Vin Diesel. Ce dernier reprenait son rôle emblématique de Riddick, quatre années après le culte Pitch Black. The Chronicles of Riddick est cependant un film bien plus ambitieux, mais cela ne lui permit pas de trouver son public. Thandie Newton y incarnait Dame Vaako dont l’ambition causa la perte.

Rogue (2013-2015)

Série relativement discrète, Rogue est la toute première série originale créée pour DirecTV et elle débuta donc avec Thandie Newton en tête d’affiche. L’actrice prêtait alors ses traits à Grace Travis, une flic en infiltration et en perdition après la mort de son fils. Elle quitta le show après la troisième saison.

The Slap (2015)

Après Rogue, Thandie Newton a participé à la version américaine de la mini-série The Slap. Elle reprit alors le rôle tenu dans l’originale par sa compatriote Sophie Okonedo, incarnant ainsi Aisha Apostolou qui était donc présente quand Harry (Zachary Quinto), le cousin de son mari, assena la fameuse gifle.

Mais aussi : le film Crash (et non la série), le drame horrifique Beloved ou encore la rom-com Run Fatboy Run face à Simon Pegg.

