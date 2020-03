True Crime : 5 séries pour revisiter de véritables affaires criminelles

Il y a tellement de séries qu’il est parfois difficile de savoir par où commencer quand on veut s’intéresser à des sujets particuliers. Critictoo se propose donc de compiler des listes de 5 séries regroupées par thématiques.

Peut-être que quand Fargo ouvre un épisode avec la phrase « Ceci est une histoire vraie », ce n’est pas exactement la vérité, et de très loin. Malgré tout, il y a bien des séries qui se proposent de revisiter des histoires criminelles qui ont véritablement eu lieu.

C’est donc de cela que l’on va parler aujourd’hui, de 5 séries qui nous invitent à explorer des affaires criminelles bien réelles, ce que les Américains appellent des True Crime Dramas :

1. The People v. O. J. Simpson

American Crime Story. Après le succès de séries documentaires et de podcasts qui ont ranimé l’intérêt des spectateurs américains pour le genre, l’anthologie American Crime Story est arrivée avec une première saison qui revisitait l’affaire la plus médiatisée et controversée des années 90. Le meurtre de Nicole Brown Simpson et Ron Goldman a fait couler des litres d’encre et la série qui revient sur le procès d’O.J. Simpson fit de même, et lança une vague de true crime dramas sur le petit écran américain. Un phénomène de société, une triste page de l’histoire du système pénal américain et une excellente série.

2. Underbelly

Australian Crime Story. Il y a 10 ans, la série dont toute l’Australie parlait était Underbelly. Il faut dire qu’elle revenait sur une décennie meurtrière qui débuta en 1995 et le procès des coupables était encore en cours — ce qui provoqua une interdiction de diffusion dans la région où le procès prenait place. L’histoire se focalisait sur Carl Williams qui, de simple chauffeur, grimpa les échelons pour devenir un caïd de la drogue. Les saisons suivantes sont revenues dans le passé, couvrant ainsi plusieurs périodes de l’histoire criminelle du pays.

3. The Widower

Jeff Pope Crime Story. En Angleterre, qui dit True Crime Drama dit Jeff Pope. Le scénariste n’a pas le monopole, mais c’est tout de même sa spécialité et les séries qu’il scénarise sont excellentes, à commencer par The Widower. L’histoire débute en 1994 quand Malcolm Webster épouse Claire. Quelques mois après leur mariage, elle le confronte au sujet de ses dépenses excessives. Il commence alors à la droguer et finira par la tuer. Le temps passe et Malcolm se refait une vie avec Felicity. Rapidement, il répète le même schéma… Jeff Pope a également signé les très bonnes Appropriate Adult, Little Boy Blue et The Moorside, mais aussi Mrs Biggs ou encore Lucan et A Confession.

4. Unbelievable

Woman Crime Story. Les séries True Crime tendent à se focaliser sur les affaires de meurtres. Unbelievable nous parle d’une série de viols, mais n’en est pas pour autant moins pertinente, au contraire. Quand la victime peut encore s’exprimer, le narratif change. L’histoire débute avec Marie Adler (Kaitlyn Dever), une adolescente qui déclare avoir été victime d’un viol puis se rétracte quand elle réalise que personne ne la croit. Dans un autre comté, les détectives Grace Rasmussen (Toni Collette) et Karen Duvall (Merritt Weaver) suivent une piste pouvant les mener à la vérité.

5. Unsolved

Hip Hop Crime Story. Après le succès au cinéma de Straight Outta Compton, les meurtres non résolus de Biggie et Tupac sont revenus sur les devants et, avec la récente vague de séries True Crime, USA Network a combiné les deux pour donner le jour à Unsolved. La série nous chronique les investigations menées par les détectives Greg Kading (Josh Duhamel) et Russell Poole (Jimmi Simpson) qui tentent ainsi de découvrir la vérité sur les meurtres de Tupac Shakur (Marcc Rose) et Christopher Wallace aka The Notorious B.I.G. (Wavyy Jonez).

