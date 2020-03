Le vocabulaire des séries : Tous les mots à connaitre pour parler série

Si vous fréquentez Critictoo depuis un moment, vous êtes surement familiers avec la section TV Show For Dummies du site qui regroupe les articles creusant notamment le vocabulaire lié aux séries. Tous les mots ne méritent pas un article, mais leur définition n’en est pas moins importante.

C’est pour cela que nous avons décidé de finalement donner le jour à un véritable lexique pour combler les trous et pour ne pas laisser un mot dans l’ombre dans cet univers où le vocabulaire continue de s’étendre et d’évoluer.

Anthologie : Série dans laquelle chaque épisode (ou saison) raconte une histoire complète indépendante des autres. Une anthologie est caractérisée par le point commun liant chaque histoire qu’elle propose. Certaines sont simplement connectées par le fait qu’elles sont d’un genre similaire ou viennent d’un même auteur. D’autres sont reliées entre elles par un objet, un acteur ou une thématique bien définie. Découvrez la courte histoire des anthologies.

Binge Watching : Pratique qui consiste à regarder un grand nombre d’épisodes d’une traite.

Bottle Episode : Épisode qui prend place dans un nombre limité et déjà existant de décors, principalement pour des raisons économiques. En savoir plus sur les origines du Bottle Episode.

Câble (basic/premium) : Chaines diffusées via le réseau câblé. Elles peuvent être payantes comme HBO, Showtime et Starz — on parle dans ce cas de premium cable — ou être financées par la publicité — le basic cable, ces chaines font souvent partie d’un bouquet.

Cliffhanger : Popularisé par la série Dallas au début des années 80, il s’agit d’une scène de fin d’épisode qui nous laisse dans l’attente d’un dénouement pour nous faire revenir au prochain épisode.

Clip Show : Épisode qui se compose d’extraits provenant d’anciens épisodes. En savoir plus sur ses différentes formes.

Crossover : Épisode dans lequel au minimum deux séries se rencontrent, souvent à l’aide d’un personnage qui passe d’un show à un autre le temps d’une intrigue. Cela peut donner le jour à un univers partagé.

Dramédie : Série qui combine à parts égales des éléments dramatiques et comiques.

Emmy Awards : Récompenses les plus prestigieuses de la télévision américaine, équivalent des Oscars pour le petit écran.

Ensemble Show : Série mettant en scène plusieurs personnages, ne se centrant pas uniquement sur une figure centrale.

Épisode de transition : Épisode dont la fonction est de servir de pont entre deux intrigues majeures ou simplement deux phases importantes d’une intrigue.

Executive Producer : Souvent traduit à tort par Producteur exécutif, il est un producteur délégué qui occupe un poste de responsable juridique et financier. C’est également un crédit donné au showrunner et à des personnes impliquées au développement de la série (qu’ils soient encore présents ou non) ou à des acteurs qui négocient un droit de regard sur les choix créatifs.

Filler Episode : Dans une série avec une intrigue feuilletonnante, un « Filler Episode » est un épisode indépendant et sans conséquence qui offre une intrigue bouclée qui n’apporte donc rien de substantiel à l’ensemble de la saison.

Guest Star : Acteur invité dans une série le temps d’un ou plusieurs épisodes et qui tient un rôle notable dans l’intrigue.

Guilty pleasure : ou plaisir coupable en français, désigne une série que l’on se sent coupable de regarder — principalement parce que l’on sait qu’elle est de mauvaise qualité, bien que l’on prenne du plaisir à la suivre. Utilisée aujourd’hui par certains pour simplement désigner les teen shows ou soap operas de prime time, peu importe leur qualité.

Golden Globes Awards : Récompenses remises par les représentants de la presse étrangère à Hollywood.

Hiatus : Période d’interruption de la diffusion d’une série, peut durer plusieurs semaines ou mois.

Jumping the shark : C’est le moment où, dans une série qui était bonne, un évènement tellement ridicule se produit qu’il semble impossible que la série puisse s’en remettre. Cette expression est née dans la sitcom Happy Days, quand Fonzie sauta par dessus un requin.

Lead in : Série programmée avant une autre qui sert donc à entrainer les spectateurs d’un show au suivant.

Mi-saison : Reprise des programmes après la pause des fêtes de fin d’année. Mathématiquement parlant, ce n’est pas la moitié de la saison régulière.

Mini-série : Série se composant au minimum de deux épisodes et au maximum treize qui raconte une intrigue complète.

Multi-camera : Technique employée pour le tournage de comédies consistant à utiliser simultanément plusieurs caméras pour filmer une même scène.

Network : Aux États-Unis, un network est une chaine proposant à travers le pays, via son réseau de chaines affiliées, une programmation unifiée.

Nordic Noir : ou Scandi Noir est un genre désignant les séries policières scandinaves qui possèdent une ambiance sombre et explorent des questions morales complexes et les maux de la société contemporaine. Ce genre trouve son origine dans la littérature.

Peak TV : Ère actuelle de la télévision américaine caractérisée par sa surabondance de séries tv, plus de 450 par an.

Period Drama : C’est une genre de série dont l’action se déroule dans le passé, il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles. Cela englobe également les Costume dramas.

Pilote : Premier épisode d’une série qui sert à introduire le concept, l’histoire et les protagonistes. Il existe néanmoins plusieurs types de pilotes.

Placement de produit : Technique publicitaire qui vise à intégrer et à mettre en avant de façon positive un produit ou un concept dans une série en échange d’une transaction financière.

Primetime : Période désignant la première partie de soirée durant laquelle la plus grande audience est rassemblée devant la télévision (entre 20h et 23h aux USA).

Procedural Drama ou Formula Show : Série se reposant sur le format classique 1 épisode = 1 histoire. Chaque épisode étant écrit en suivant une formule préétablie.

Revival : C’est une série qui a été annulée il y a quelques temps, parfois plus de 20 ans, qui revient à l’antenne pour poursuivre son histoire.

Reboot : Nouvelle version d’une ancienne série. Le concept ou le point de départ sont en principe les mêmes que dans le show original, mais le reste est nouveau.

Redshirt : Un archétype de personnage de fiction qui a pour but de mourir pour souligner le danger d’une scène. En savoir plus sur l’origine du mot.

Saison : Pour une série, il s’agit d’ensemble d’épisodes. Pour une chaine, il désigne une période de diffusion (débutant fin septembre et se terminant en mai).

Season Premiere/Season Finale : Respectivement le premier et le dernier épisode d’une saison.

Serial Drama ou série feuilletonnante : Série dans laquelle l’histoire est racontée en continu de façon périodique.

Série dérivée ou spin-off : Une série qui est dérivée d’une autre série, que ce soit à l’aide d’un personnage ou d’autres éléments d’un univers partagé.

Shipping : l’implication émotionnelle du fan dans une relation en développement dans une œuvre de fiction. En savoir plus sur l’origine du mot.

Showrunner : Personne responsable du travail quotidien sur une série. Il détermine la direction de l’histoire et s’assure de sa cohérence sur la durée, gère les différents aspects techniques et financiers du show.

Single-camera : Contrairement au multi-camera, cette technique consiste à filmer une scène avec une seule caméra. Dans le domaine des comédies, elle permet les tournages avec un casting large, un grand nombre de lieux et des décors naturels, mais offre également l’opportunité d’utiliser des techniques visuelles sophistiquées pour un rendu plus cinématique.

Sitcom : La comédie de situation ou une série comique dont les épisodes durent généralement une demi-heure (avec les publicités) et sont filmés au format single-camera ou multi-camera.

Soap Opera : Séries mélodramatiques dont les intrigues s’articulent principalement autour d’histoires d’argent, de sexe et de conflits familiaux.

Spoiler : Révélation qui ruine une surprise, il s’agit d’une information qui affecte la découverte d’un épisode.

Stand-alone episode : Épisode qui contient une histoire complète non feuilletonnante avec introduction, développement et conclusion.

Streaming : Technique de diffusion en ligne et en continu de séries (et autres types de contenu multimédia) qui est employée notamment par Netflix, Hulu, OCS et plus.

Sweeps : Période (4 dans l’année) durant laquelle les audiences des programmes servent aux networks à établir leurs tarifications publicitaires. En savoir plus.

Syndication : Terme employé pour la vente des droits de diffusions de programmes. Il en existe cependant plusieurs types, en savoir plus.

TCA ou Television Critics Association : Comme son nom l’indique, c’est un rassemblement de plus de 200 personnes, majoritairement des critiques, qui couvrent l’actualité de la télévision américaine. Deux fois par an, les membres se retrouvent pour un press tour durant lequel les chaines viennent présenter leurs programmes et discuter de l’évolution du média. L’association organise également les Television Critics Association Awards récompensant les meilleurs programmes de l’année.

Teaser : Très courte bande-annonce qui ne dévoile rien de spécifique et précède généralement l’arrivée d’un trailer.

Teen Show : Série adoptant la forme d’une sitcom ou d’un drama qui se concentre sur des adolescents et/ou des jeunes adultes. Ce genre qui incorpore souvent des éléments de soap opera a gagné en notoriété dans les années 90 avec Beverly Hills 90210.

Trailer ou bande-annonce : Courte vidéo de quelques minutes maximum qui présente une série/un épisode de manière attractive pour donner envie de regarder le produit final.

Upfronts : Présentations organisées par les chaines à destination des publicitaires — et accessoirement de la presse — durant lesquelles les grilles de l’automne sont présentées et les espaces promotionnels sont ainsi vendus.

Whodunit : Hérité du roman policier, ce terme désigne le type d’histoire où le mystère s’articule autour de la recherche du coupable. Le spectateur découvre les indices en même temps que l’enquêteur et peut ainsi tenter par lui-même de découvrir le coupable avant la résolution. L’expression est une compression de « Who has done it? ».

Will they/Won’t they? : Terme popularisé dans les années 80 par les séries Cheers et Clair de Lune (Moonlighting) qui est utilisé pour définir un type particulier de relation romantique dans les séries… ou quand les scénaristes ont décidé de créer du suspense autour d’un potentiel couple, jouant sur le long terme avec l’idée que les personnages pourraient ou non terminer ensemble.

Mise à jour de mars 2020 : ajout de Whodunit, Will They/Won’t They et Filler. N’hésitez pas à suggérer de nouveaux mots à ajouter à ce lexique dans les commentaires.



Tags : Upfronts Sweeps Séries moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.