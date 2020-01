9-1-1: Lone Star : Rob Lowe et Liv Tyler combattent à leur tour le feu sur FOX dès ce week-end

Tous les networks se doivent à présent d’avoir leur propre franchise. NBC a Chicago, CBS a notamment FBI et NCIS, The CW a l’Arrowverse et maintenant FOX a 9-1-1. La série a en effet le droit à son premier spin-off qui ne se nomme pas 9-1-1: Texas, mais 9-1-1: Lone Star et qui débute ce dimanche soir sur la chaine américaine avec Rob Lowe et Liv Tyler — et s’installe dès lundi dans sa case horaire régulière.

Ainsi, après le succès de 9-1-1, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear donnent naissance avec 9-1-1: Lone Star à une première série dérivée qui nous entraine à Austin au Texas. L’histoire suit un pompier de New York qui, avec son fils, s’installe à Austin.

Plus précisément, 9-1-1: Lone Star se centre ainsi sur le pompier Owen Strand (Rob Lowe) qui, il y a 20 ans, était le seul survivant de sa caserne après les attentats du 11 septembre. Après cela, il s’est retrouvé à devoir tout reconstruire par lui-même. Quand quelque chose de similaire affecte une caserne de pompiers du Texas, Owen et son fils, T.K. (Ronen Rubinstein), s’installent à Austin pour aider.

Au casting de cette première saison de 9-1-1: Lone Star, nous avons donc Rob Lowe et Ronen Rubinstein qui sont accompagnés par Liv Tyler, Sierra McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael Smith, Rafael Silva et Julian Works.

