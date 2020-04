Une saison 4 pour 9-1-1 et une saison 2 pour 9-1-1: Lone Star, le drama continue sur FOX

Cette année, les upfronts ne se dérouleront pas comme d’habitude, la saison des pilotes a été coupée, mais les networks ne vont pas pour autant oublier de renouveler leurs séries à succès. Ainsi, FOX reconduit l’intégralité de la franchise 9-1-1.

La saison 3 de 9-1-1 est actuellement la série la plus suivie sur FOX avec une audience moyenne (toutes plateformes confondues) de 16 millions de téléspectateurs. La commande d’une saison 4 de 9-1-1 est donc sans surprise officielle à ce stade.

Sa série dérivée n’est pas non plus en reste. 9-1-1: Lone Star étend la franchise de Ryan Murphy, Brad Falchuk et Tim Minear avec succès en rassemblant avec sa première saison une moyenne de 12,3 millions de téléspectateurs par semaine. Cela en fait la plus grosse nouveauté sur FOX depuis l’automne 2018.

Si vous n’êtes pas familiers avec 9-1-1: Lone Star, elle se centre sur le pompier Owen Strand (Rob Lowe) qui, il y a 20 ans, était le seul survivant de sa caserne après les attentats du 11 septembre. Après cela, il s’est retrouvé à devoir tout reconstruire par lui-même. Quand quelque chose de similaire affecte une caserne de pompiers du Texas, Owen et son fils, T.K. (Ronen Rubinstein), s’installent à Austin pour aider.

La diffusion de la saison 1 de 9-1-1: Lone Star est déjà terminée, mais celle de la saison 3 de 9-1-1 se poursuit sur FOX jusqu’au 11 mai prochain.

