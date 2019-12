A Christmas Carol : Les fantômes hantent Ebenezer Scrooge dès ce soir sur FX et en janvier sur Canal+

Noël approche. Rien ne nous l’indique plus qu’une nouvelle version du classique de Charles Dickens, A Christmas Carol qui est diffusée ce 19 décembre sur la chaine américaine FX et du 22 au 24 décembre en Angleterre sur BBC One. Canal + vient par ailleurs d’annoncer la diffusion pour le 6 janvier 2020.



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’histoire, A Christmas Carol, ou Un Chant de Noël, s’intéresse à Ebenezer Scrooge, un homme froid et avare. À l approche de Noël, ce vieux grincheux s’agace de voir l’atmosphère joyeuse qui règne en ville gagner le cœur de ses semblables. Scrooge passera les fêtes comme il les a toujours passées : en solitaire. Il va recevoir la visite de trois esprits et de cette cette nuit fantomatique, Ebenezer Scrooge en sortira en homme changé…

Co-production entre BBC et FX avec Tom Hardy et Ridley Scott en producteurs exécutifs, ce nouveau portage à l’écran de A Christmas Carol en trois épisodes nous vient de Steven Knight, créateur de Peaky Blinders, avec Nick Murphy (La Maison des Ombres) à la réalisation.

Le casting de A Christmas Carol réunit Guy Pearce dans la peau du fameux Ebenezer Scrooge, Andy Serkis, Stephen Graham, Charlotte Riley, Joe Alwyn, Vinette Robinson, Jason Flemyng, Kayvan Novak, Lenny Rush et Johnny Harris.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.