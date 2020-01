À découvert : Une infirmière fuit le passé de trafiquant de drogue de son mari, dès maintenant sur Netflix

L’offre de séries mexicaines continue de s’étoffer sur Netflix avec l’ajout cette semaine de la première saison de À découvert, soit une mise en ligne trois mois après la diffusion originale sur la chaine Telemundo cet automne.

Portant le titre original de No te puedes esconder, À découvert est une création de Marcos Santana qui nous parle d’une infirmière qui fuit le passé de trafiquant de drogue de son mari avec sa fille. Elles changent de pays et de nom, mais elles sont vite rattrapées par le danger.

Tout débute ainsi quand Mónica (Blanca Soto) et sa fille quittent le Mexique et s’installent à Madrid, adoptant alors de nouvelles identités. Leur vie paisible est rapidement bouleversée par un meurtre et un attentat terroriste qui se produit en Espagne.

Au casting de cette première saison de 10 épisodes de À découvert, nous trouvons Blanca Soto, Eduardo Noriega, Iván Sánchez, Maribel Verdú, Samantha Siqueiros, Peter Vives, Patricia Guirado, Jorge Bosch, Pere Ponce, Juan Caballero et Jordi Planas.

