After Life Saison 2 : Ricky Gervais veut être zen et aider les autres, dès à présent sur Netflix

Toujours aussi bouleversé par la mort de sa femme, Tony (Ricky Gervais) tente de tourner la page dans la saison 2 d’After Life. Sera-t-il capable d’aider les gens autour de lui ou retombera-t-il dans ses anciens travers ? Réponse dès à présent, ce vendredi 24 avril 2020, sur Netflix.



Pour rappel, After Life est une comédie noire britannique qui nous entraine dans la vie de Tony (Gervais) qui avait une vie parfaite, jusqu’au jour où sa femme meurt subitement. Depuis, c’est un autre homme. D’abord candidat au suicide, il décide finalement de vivre, juste le temps de punir le monde. Pour ce faire, il se met à dire et à faire ce qu’il veut sans plus se soucier de personne, se persuadant qu’il s’agit d’un super pouvoir. Les choses s’avèrent cependant plus compliquées que prévu, car son entourage se met en quatre pour tenter de sauver le gentil bonhomme qu’il était autrefois.

En saison 2, Tony tente de devenir un ami plus fiable pour ses proches, malgré son irréductible chagrin. Tous sont aux prises avec leurs propres problèmes, et la menace de la fermeture imminente du journal local ne fait qu’amplifier les tensions. Le spectacle dramatique de la troupe amateur locale va-t-il réussir à remonter le moral de cette petite ville en pleine déprime ?

La saison 2 d’After Life réunit dans sa distribution Ricky Gervais, Penelope Wilton (Downton Abbey), David Bradley (films Harry Potter, Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras), Tom Basden (Plebs), Tony Way ( Edge of Tomorrow), David Earl (Cemetery Junction), Joe Wilkinson (Him and Her), Kerry Godliman (Derek), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty,Diane Morgan (David Brent: Life On The Road), Tracy-Ann Oberman (Eastenders), ainsi que Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education) et Bill Ward ( Coronation Street, Emmerdale).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.