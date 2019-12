Agents of SHIELD Saison 6 : Un ennemi familier menace le Monde en janvier sur Série Club

Proposée l’été dernier sur la chaine américaine ABC, la saison 6 de Marvel’s Agents of SHIELD arrive en France cet hiver. En effet, la chaine câblée Série Club vient d’annoncer qu’elle programmera les épisodes inédits à partir du samedi 11 janvier à partir de 20h50.

Tout d’abord, rappelons que cela n’est pas la fin pour Marvel’s Agents of SHIELD, puisque la série a été renouvelée pour une saison 7 qui sera, par contre, bien la dernière. Elle arrivera sur le petit écran américain durant l’été 2020.

En ce qui concerne la saison 6, elle rebondit naturellement sur l’évènement majeur qui s’est produit à la fin de la saison 5 : l’agent Coulson qui n’est plus de ce monde. Plus précisément, un an a passé et l’équipe est divisée en deux.

Sur Terre, Mack (Henry Simmons) qui doit à présent assumer les commandes et enquêter sur d’étranges évènements qui se produisent à travers le pays. Dans l’espace, Daisy (Chloe Bennet) et Jemma (Elizabeth Henstridge) sont à la recherche du vaisseau où se trouve Fitz (Iain De Caestecker) qui est cryogénisé. Quand Coulson réapparait, il ne faut pas beaucoup de temps pour que ses anciens partenaires réalisent qu’il n’est pas l’homme qu’ils ont connu. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article revenant sur les débuts de cette saison 6.

Au casting de cette saison 6 de Marvel’s Agents of SHIELD se composant de seulement 13 épisodes, nous retrouvons en réguliers Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley et Jeff Ward. Ils sont accompagnés par Briana Venskus, Maximilian Osinski, Brooke Williams, Winston James Francis, Matt O’Leary, Shainu Bala, Joel Stoffer, Coy Stewart, Karolina Wydra, Christopher James Baker et Barry Shabaka Henley

