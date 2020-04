Agents of SHIELD Saison 7 : L’équipe de Coulson doit sauver le futur dans un teaser, et en mai sur ABC

L’équipe de l’agent Coulson mènent sa dernière mission dans la saison 7 d’Agents of SHIELD qui sera diffusée à partir du mercredi 27 mais sur ABC, et qui se dévoile un peu plus aujourd’hui à l’aide d’un teaser.

Pour rappel, l’équipe du SHIELD (sans Fitz) se retrouvait à fuir le présent en fin de saison 6. Elle a donc voyagé dans le temps pour atterrir dans le Manhattan des années 30, soit avant la création du SHIELD. Maintenant, Coulson et son équipe doivent mener à bien leur dernière mission, c’est à dire contrecarrer l’invasion de Chronicoms qui veulent détruire le SHIELD et prendre le contrôle de la Terre. Le twist ? Pour y parvenir, ils doivent sauver l’Hydra.

Notons qu’ils rencontreront au cours de cette ultime mission Daniel Sousa (Enver Gjokaj, Emergence), agent bien connu des spectateurs d’Agent Carter.

Cette saison 7 de Marvel’s Agents of SHIELD réunit naturellement à son casting Clark Gregg et Chloe Bennet, mais aussi Ming-Na Wen, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley et Jeff Ward.

