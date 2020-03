Pas de saison 2 pour AJ and The Queen, Netflix met fin au road trip de RuPaul

Netflix vient de renouveler Ragnarök, mais ne fera pas de même avec AJ & The Queen. Lancée en janvier sur le service de streaming, la série vient en effet d’être officiellement annulée, elle ne reviendra pas pour une saison 2.

Comme toujours, l’annulation d’une série Netflix deux mois après sa mise en ligne est à attribuer à une audience trop faible. Visiblement, les fans de RuPaul n’ont pas été assez nombreux pour suivre son Road Trip.

Si vous n’êtes pas familiers avec AJ and The Queen, ce qui est donc probable étant donné l’annulation, il s’agit d’une une comédie que RuPaul a co-créé avec Michael Patrick King (2 Broke Girls, The Comeback). L’histoire suit Ruby Red (RuPaul), une drag queen dans une mauvaise passe financière qui, pour gagner sa vie, parcourt l’Amérique, passant de club en club, dans son camping-car. Dans son périple, Ruby Red est accompagnée par AJ, passagère clandestine de 10 ans, qui vont ainsi propager un message d’amour et d’acceptation de soi et changer la vie de ceux qu’ils rencontrent au cours de leur voyage.



End of the road for “AJ and The Queen” @Netflix has decided to not extend our road trip across America. Thank you for all the love & support. We're so very proud of the work. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU

— RuPaul (@RuPaul) March 6, 2020