AJ and The Queen : RuPaul traverse l’Amérique en camping car dès aujourd’hui sur Netflix

Fort du succès, on peut imaginer, de l’émission de télé-réalité RuPaul’s Drag Race sur la plateforme, Netflix a naturellement décider de collaborer directement avec RuPaul avec AJ and The Queen, une comédie que RuPaul a co-créé avec Michael Patrick King (2 Broke Girls, The Comeback), et qui vient d’être mise en ligne sur le service de streaming.



Plus spécifiquement, AJ and The Queen est une série qui nous propose de prendre la route pendant 10 épisodes en compagnie de Ruby Red, une drag queen dans une mauvaise passe financière qui, pour gagner sa vie, parcourt l’Amérique, passant de club en club, dans son camping car.

Dans son périple, elle est accompagnée par AJ, passagère clandestine de 10 ans, qui vont ainsi propager un message d’amour et d’acceptance et changer la vie de ceux qu’ils rencontrent au cours de leur voyage.

Le casting d’AJ and The Queen réunit, aux côtés de RuPaul, Izzy G. (Izzy Gaspersz), Michael-Leon Wooley, Josh Segarra, Tia Carrere, Katerina Tannenbaum et Matthew Wilkas.

