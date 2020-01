Pas de saison 2 pour Almost Family, Fox déprogramme la série

FOX a effectué quelques changements dans son programme de diffusion, menant à la conclusion que la série Almost Family n’aura pas de saison 2. Le network américain n’a naturellement pas officialisé le sort de la série, mais tout confirme que c’est le cas.

Pour commencer, un épisode d’Almost Family sera diffusé le mercredi 15 janvier, comme d’habitude, en compagnie de Flirty Dancing. Après cela, la chaine a déprogrammé la soirée et proposera à la place des rediffusions. Il faudra ensuite attendre jusqu’au 22 février pour découvrir les deux derniers épisodes d’Almost Family.

La création de Annie Weisman aura rassemblé au cours de ces épisodes une moyenne de seulement 1,7 million de téléspectateurs, étant ainsi la série la moins suivie de FOX. Sa déprogrammation, et l’annulation qui doit en découler, n’a donc rien de surprenant.

Adaptation de la série australienne Sisters, Almost Family se centre sur Julia Bechly, une enfant unique qui voit sa vie complètement bouleversée quand elle découvre que son père, un pionnier de l’étude sur la fertilité, a été l’unique donneur pour ses premières patientes, faisant de lui le père d’une douzaine d’enfants. Parmi ceux-ci, Julia se découvre deux soeurs avec lesquelles elle va se lier et former une nouvelle famille.

Le casting met à l’affiche Brittany Snow, Megalyn Echikunwoke, Emily Osment, Mustafa Elzein, Mo McRae, Victoria Cartagena et Timothy Hutton.

