Almost Paradise : Christian Kane s’installe aux Philippines pour un repos explosif, dès ce soir sur WGN

La chaine câblée WGN America ne fait plus parler depuis qu’elle s’est éloignée des séries originales, mais elle revient sur les devants avec de l’inédit, Almost Paradise, qui commence ce lundi 30 mars.

Développée par Dean Devlin et Gary Rosen de Flynn Carson et les Nouveaux Aventuriers, Almost Paradise met en scène Christian Kane (Leverage, The Librarians) dans la peau de l’agent Alex Walker de la DEA. Il est forcé de prendre sa retraite à cause de problèmes de santé qui l’entraine à chercher le calme dans un lieu qu’il a connu des années auparavant aux Philippines.

Une fois sur place, Walker découvre que tout a changé et, quand il ne s’occupe pas de son magasin de souvenirs, il se retrouve pris dans les affaires criminelles locales. L’île est devenue une attraction touristique pour les riches de ce monde et beaucoup d’entre eux ne sont pas très honnêtes. Walker fait tout pour éviter les problèmes, mais ceux-ci ne cessent de le trouver, au grand dam de la police.

Au casting de cette première saison de 10 épisodes de Almost Paradise, nous retrouvons donc Christian Kane qui est entouré par Samantha Richelle, Arthur Acuña, Nonie Buencamino et Ces Quesada.

