Altered Carbon Saison 2 : Netflix annonce une date pour le retour de Takeshi Kovacs

C’est plus de deux ans après la mise en ligne de la première saison qu’Altered Carbon va faire son retour sur Netflix. Le service de streaming vient en effet de révéler l’arrivée de nouveaux épisodes sur la plateforme pour le 27 février 2020.

Pour rappel, Altered Carbon se base sur la série de romans du Britannique Richard Morgan. L’histoire prend place au 25e siècle, dans une société transformée par les nouvelles technologies. Maintenant, la conscience numérisée peut se télécharger dans n’importe quel corps et la mort n’est plus permanente.

Plus spécifiquement, on suit le soldat Takeshi Kovacs, interprété par Joel Kinnaman (et Byron Mann) en saison 1. Il est le seul survivant d’une troupe d’élite interstellaire tombée lors d’un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Son esprit est emprisonné dans la glace pendant plusieurs siècles, jusqu’au jour où Laurens Bancroft (James Purefoy), un riche magnat, lui offre la chance de vivre à nouveau. En échange, Kovacs doit résoudre un meurtre, celui de Bancroft lui-même…

Tout d’abord, ce sera Anthony Mackie (Avengers) qui prêtera ses traits à Takeshi Kovacs dans la saison 2 d’Altered Carbon. Ce dernier est toujours à la recherche de son amour perdu, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Après des décennies à passer d’une planète à une autre, il se trouve à revenir sur sa planète natale avec la promesse de retrouver Quell. Hantée par son passé et devant résoudre une série de morts violentes, Kovacs est choqué de découvrir que sa nouvelle investigation et sa quête personnelle sont liées. Avec l’aide de l’A.I. Pope (Chris Conner), Kovacs doit maintenant se faire de nouveaux alliés pour duper ses ennemis et apprendre la vérité sur qui est réellement Quellcrist Falconer.

Déjà présente sur la saison 1, Laeta Kalogridis est de nouveau showrunner sur la série, un poste qu’elle partage cette fois-ci avec Alison Schapker.

La saison 2 d’Altered Carbon met donc à l’affiche Anthony Mackie, Renée Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick, Lela Loren, Chris Conner, Dina Shihabi et Torben Liebrecht. Will Yun Lee et James Saito sont quant à eux guest stars dans ces nouveaux épisodes.

