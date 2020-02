Amazing Stories : Premières images pour l’anthologie de Steven Spielberg qui arrive début mars sur Apple TV+

Après CBS All Access qui a ramené The Twilight Zone, c’est au tour d’Apple TV+ de redonner vie à une fameuse anthologie avec un revival de Amazing Stories de Steven Spielberg dont le premier épisode arrivera le 6 mars sur la plateforme de streaming.

Désormais supervisée par le duo Eddy Kitsis et Adam Horowitz (Once Upon a Time), Amazing Stories nous offrira des histoires fantastiques inédites. Reprenant le concept du show original qui fut diffusé pendant deux saisons sur NBC durant les années 80, chaque épisode proposera une nouvelle intrigue complète dans laquelle des personnes tout à fait normales se retrouvent plongées dans un monde où tout est possible.

Apple TV+ commencera par mettre en ligne les 5 premiers épisodes, à raison d’un par semaine. Le premier intitulé « The Cellar » rassemble dans son casting Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (YOU) et Sasha Alexander (Rizzoli & Isles).

Les épisodes suivants dans cette saison 1 d’Amazing Stories seront The Rift, Signs of Life, Dynoman and the Volt et The Heat dans lesquels nous croiserons notamment Kerry Bishé (Halt & Catch Fire), Edward Burns (Mob City), Josh Holloway (Lost), Linda Park (Enterprise), Kyle Bornheimer (Avenue 5), Sasha Lane et le regretté Robert Forster.

