Amazing Stories, Trying, Home Before Dark : Premières images, dates et renouvellements pour les prochaines séries Apple TV+

L’offre de séries TV est encore maigre sur la plateforme Apple TV+, mais il y a toujours plus de shows qui s’ajoutent au catalogue tous les mois. Le service de streaming annonce ainsi des dates pour Amazing Stories, Trying et Home Before Dark.

Tout d’abord, après CBS All Access qui a ramené The Twilight Zone, c’est au tour d’Apple TV+ de redonner vie à une fameuse anthologie avec un revival de Amazing Stories de Steven Spielberg. Avec Eddy Kitsis et Adam Horowitz (Once Upon a Time) comme showrunners, la série nous proposera des histoires fantastiques. Plus précisément, le 6 mai prochain, nous pourrons découvrir les 5 premiers épisodes dans lesquels nous croiserons notamment Kerry Bishé (Halt & Catch Fire), Edward Burns (Mob City), Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (You), Josh Holloway (Lost), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles) et le regretté Robert Forster.

Dans un registre très différent, Apple TV+ se tourne vers l’Angleterre pour nous proposer une comédie écrite par Andy Wolton et produite par BBC Studios. Mise en ligne à partir du 1er mai, Trying mettra en scène Rafe Spall (The War of the Worlds) et Esther Smith (Cuckoo) dans la peau de Jason et Nikki, un couple qui essaie d’avoir un enfant. La première saison se compose de 8 épisodes.

Enfin, développée par Russel Friend et Garrett Lerner, Home Before Dark est une série inspirée par la vie de la jeune Hilde Lysiak, une enfant originaire de Brooklyn qui déménage avec ses parents dans une petite ville où cette apprentie journaliste déterre un mystère que tout le monde voulait oublier. Au casting, nous trouverons Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe and Joelle Carter.

Apple TV+ annonce que Home Before Dark arrivera le 3 avril avec ses trois premiers épisodes et se poursuivra par la suite à raison d’un nouvel épisode tous les vendredis. Cela ne s’arrêtera pas à la fin de la première saison, puisque la série a également été renouvelée pour une saison 2. Elle rejoint ainsi Little America, Dickinson, See, Servant, For All Mankind, The Morning Show et Mythic Quest: Raven’s Banquet qui ont déjà toutes été reconduites pour une seconde saison.

Tags : Apple TV moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.