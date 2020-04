American Gods Saison 2 : La guerre des Dieux commence dès aujourd’hui sur Canal+ Séries

Également disponible sur Amazon Prime Video, (re)découvrez la guerre des Dieux prenant place dans la saison 2 d’American Gods, qui est diffusée à partir de ce mercredi 8 avril à 21h05. sur Canal+ Séries

Pour rappel American Gods — qui a été renouvelée pour une saison 3 — est une adaptation du roman de Neil Gaiman qui prend place dans un monde où les anciens dieux et les créatures mythologiques existent, car les gens croient en eux. Cependant, leurs pouvoirs diminuent, entrainés par le déclin de la croyance du peuple en eux, qui s’orientent vers de nouveaux dieux, reflets de leurs obsessions, comme les médias, la célébrité, la technologie et les drogues. Nous suivons Shadow Moon (Ricky Whittle de The 100) qui vient tout juste de sortir de prison et rencontre Mr. Wednesday (Ian McShane), un arnaqueur qui l’engage en tant que garde du corps. En vérité, il est un des anciens Dieux qui se lance dans une mission pour réunir ses forces en prévision de la bataille qui se prépare.

La saison 2 reprend dès lors là où la première s’était arrêtée, en compagnie de Shadow Moon alors que Mr. Wednesday lui révèle qu’il a un rôle à jouer dans la guerre entre les anciens et les nouveaux Dieux qui vient de démarrer sous ses yeux. Tandis que Mr. Wednesday tente de convaincre les autres anciens Dieux de la nécessité d’une guerre ouverte, Mr. World (Crispin Glover) prépare sa contre-attaque après les évènements qui se sont produits en saison 1.

Au niveau du casting, la saison 2 de 8 épisodes d’American Gods rassemble aussi Emily Browning, Pablo Schreiber, Orlando Jones, Yetide Badaki, Bruce Langley, Mousa Kraish, Omid Abtahi et Demore Barnes. On pourra également croiser en guest stars Cloris Leachman, Peter Stormare, Sakina Jaffrey, Dean Winters, Devery Jacobs et Kahyun Kim.

