American Horror Story Saison 10 : Ryan Murphy révèle le casting

L’anthologie horrifique American Horror Story s’apprête à atteindre sa dixième saison et, pour l’occasion, Ryan Murphy a rassemblé le maximum d’acteurs qui ont marqué le show pour assembler le casting, comme il nous le dévoile dès maintenant.

Il faut dire que, pendant un moment, cette saison 10 d’American Horror Story était destinée à être la dernière. Ce n’est officiellement plus le cas, puisque FX a annoncé en ce début d’année la commande de trois saisons supplémentaires. La série se poursuivra ainsi au minimum jusqu’à sa saison 13.

Quoi qu’il en soit, nous retrouverons donc des habitués avec, en tête, Sarah Paulson et Evan Peters bien entendu. Ils seront accompagnés par Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Adina Porter, Leslie Grossman et Angelica Ross. Un nouveau visage est ajouté à la distribution, puisque Macaulay Culkin (My Girl, Maman, j’ai raté l’avion) sera un régulier.

Naturellement, Ryan Murphy est comme toujours muet à propos de tout le reste. Il n’y a pas de thématique d’annoncée pour l’instant. Cette saison 10 d’American Horror Story devrait arriver cet automne sur la chaine américaine FX.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.