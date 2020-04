Angelyne : Emmy Rossum devient l’icône à la corvette rose de Los Angeles, prochainement sur Peacock

Emmy Rossum s’éloigne de l’univers de Shameless en devenant une icône de Los Angeles dès à présent dans le teaser de la série Angelyne, et prochainement sur le nouveau service de streaming de NBCUniversal, Peacock.

Mais qui est Angelyne ? Née Ronia Tamar Goldberg, Angelyne est une chanteuse, actrice mannequin et personnalité qui a fait sa percée en 1984 à l’aide d’une série d’iconiques billboards dans la région de Los Angeles, en Californie. Tout ce qu’on pouvait lire dessus était donc « Angelyne », avec une image de la jeune femme dans une pose suggestive. Cela a attiré l’attention des médias et a découlé de cette campagne où elle se vendait elle-même des interviews pour des magazines, des rôles et des apparitions à la télévision. Notons que les panneaux publicitaires qui l’ont rendu connu sont apparus dans multiples productions, dont le générique de Clair de Lune, et ont été parodié dans The Simpsons, Futurama et Bojack Horseman.

Produite par Sam Esmail et Angelyne, cette saison en 8 épisodes se base sur l’article du Hollywood Reporter sorti en 2017 qui révélait son identité et revenait sur son passé. La série se propose alors d’explorer cette histoire pour aborder la célébrité et ce qui en découle, les questionnements sur l’identité, l’image et plus encore.

Aux côtés d’Emmy Rossum, cette saison d’Angelyne réunit Martin Freeman, Alex Karpovsky, Jefferson Hall, Charlie Rowe, Lukas Gage, Michael Angarano et Molly Ephraim.

