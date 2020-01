Anne with an E Saison 3 : Anne part à la recherche de ses origines dès à présent sur Netflix

Diffusée entre septembre et novembre 2019 sur la chaine canadienne CBC, la saison 3 d’Anne With an E est proposée dès à présent par Netflix. La jeune Anne fait son retour à Avonlea pour ses dernières aventures, la série ayant été annulée et n’aura donc pas de saison 4.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette nouvelle adaptation de Anne, la maison aux pignons verts, Anne With an E nous raconte l’histoire de la jeune Anne Shirley (Amybeth McNulty), une orpheline aux cheveux roux et à l’imagination débordante, qui est arrivée aux Pignons verts, à Avonlea. Là, elle a trouvé une famille et une place dans le monde.

Néanmoins, quand la saison 3 débute, Anne fête ses 16 ans et décide qu’il est temps pour elle de partir à la recherche de ses parents biologique. Néanmoins, cette nouvelle quête ne sied pas bien avec tout le monde, notamment avec Matthew (R. H. Thomson) et Marilla (Geraldine James) rencontrent des difficultés à accepter qu’Anne pourrait avoir une vie loin d’Avonlea.

Au niveau du casting de cette saison 3 d’Anne With an E, nous retrouverons Amybeth McNulty, Geraldine James, R. H. Thomson, Dalila Bela, Corrine Koslo, Lucas Jade Zumann, Aymeric Jett Montaz, Dalmar Abuzeid, Cara Ricketts, Joanna Douglas, Kyla Matthews et Cory Grüter-Andrew. Ils sont rejoints par Kiawenti:io Tarbell et Brandon Oakes.

