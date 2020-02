Annulations et renouvellements de séries : Le point sur les annonces de janvier 2020 (de Mindhunter à Better Call Saul)

Comme vous ne le savez que trop bien, il y a aujourd’hui plus de séries en production que jamais auparavant. Il est parfois difficile d’être au fait de l’actualité des séries que l’on suit et presque impossible d’être familiers avec toutes les nouvelles qui arrivent chaque semaine.

Quoi qu’il en soit, quand une série est en diffusion, on cherche souvent à savoir si elle a été renouvelée ou si elle a tout bonnement été annulée. Parfois, c’est même quand elle a été annulée que l’on découvre son existence !

Voici donc notre récapitulatif mensuel des récentes annonces d’annulation et de renouvellement concernant les séries américaines et britanniques (et autres netflixeries), pour être sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose.

Ci-dessus ne sont listées que les annonces du mois précédent. Pour avoir une liste plus complète des annonces d’annulations et de renouvellements de séries, vous pouvez également vous tourner vers notre page dédiée à cela qui est mise à jour régulièrement.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.