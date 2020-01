Arrow Saison 8 : L’archer tire sa dernière flèche et fait ses adieux, ce soir sur The CW

Il semble que l’on a déjà fait nos adieux à Arrow, mais il y a visiblement encore des choses à faire avant que cela ne soit véritablement le cas. La fin n’a cependant jamais été aussi proche, puisque The CW diffuse ce soir une émission commémorative avant de proposer le series finale tant attendu.

C’est donc la fin de la saison 8 de la série qui a donné le jour à ce que l’on nomme dorénavant l’Arrowverse. Beaucoup de choses se sont produites en huit ans, mais le moment est surtout venu de boucler une fois pour toutes l’histoire du Green Arrow (Stephen Amell).

Bien entendu,Oliver Queen est mort lors de l’évènement Crisis on Infinite Earths (il a même donné sa vie plus d’une fois), mais il apparait qu’il reste encore quelques adieux à faire. Ainsi, tout le monde se réunit pour l’occasion, comprendre qu’un grand nombre de personnages refait surface dans ce final, à commencer par Felicity (Emily Bett Rickards), mais également Rory Regan aka Ragman (Joe Dinicol), Thea (Willa Holland), Roy (Colton Haynes), le jeune William Clayton (Jack Moore) et, plus étrangement, Moira Queen (Susanna Thompson) et Emiko (Sea Shimooka). Barry Allen (Grant Gustin) et Sara Lance (Caity Lotz) feront aussi une apparition, sans oublier tout le reste du casting régulier.

Bien entendu, même si Arrow s’arrête là, ce n’est pas le cas de l’Arrowverse. The CW n’a pas encore donné son feu vert au spin-off Green Arrow & The Canaries introduit la semaine dernière, mais a déjà confirmé l’ajout de la série Superman & Lois à son programme de la saison prochaine.

De plus, vous pouvez toujours trouver une autre version du personnage dans les pages du comic book pour plus d’aventures.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.