Avenue 5 Saison 1 : Décollage pour Hugh Laurie et son équipage, dès ce dimanche sur HBO

La chaine câblée HBO a besoin d’étoffer son catalogue de comédie et ne perd donc pas de temps en ce début d’année pour le faire avec la nouvelle comédie de science-fiction Avenue 5 qui débute ce dimanche sur le petit écran américain et ce lundi à 22h05 sur OCS en France.

Création du Britannique Armando Iannucci (Veep, The Thick of It), Avenue 5 est donc une comédie spatiale prenant place 40 ans dans le futur et nous emmenant à bord d’un vaisseau touristique voyageant à travers le système solaire.

Capitaine du vaisseau de luxe Avenue 5, Ryan Clark (Hugh Laurie) est parfait pour gérer les riches voyageurs, mais il va devoir prouver sa valeur quand, 8 semaines après le début du voyage, au détour de Saturne, des difficultés techniques compliquent sérieusement les choses. Le capitaine Clarke doit calmer les passagers et trouver un moyen de régler des problèmes pour lesquels lui et son équipage ne sont pas nécessairement préparés.

Au casting de cette première saison d’Avenue 5, Hugh Laurie est entouré par Josh Gad (La Reine des Neiges), Rebecca Front (Poldark, The Thick of It), Suzy Nakamura (Dr. Ken), Lenora Crichlow (Being Human), Nikki Amuka-Bird (Quarry, Luther) et Ethan Phillips (Star Trek: Voyager). Au niveau des guest stars, Andy Buckley, Jessica St. Clair, Kyle Bornheimer, Neil Casey, Matthew Beard, Himesh Patel, Paterson Joseph et Daisy May Cooper.

