Awkwafina Is Nora from Queens : Être adulte est compliqué pour Awkwafina, fin janvier sur Comedy Central

Cet hiver, on ne retrouvera pas le duo de Broad City sur Comedy Central, mais une autre comédienne prend le relais pour vivre des aventures secouées à New York ou, pour être précis, dans le Queens. Awkwafina Is Nora from Queens débutera ainsi le 22 janvier sur la chaine américaine.

Inspirée par sa propre vie dans le Queens, la comédie et scénariste Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians) nous propose avec Awkwafina Is Nora from Queens de plonger dans le quotidien de Nora Lin (Awkwafina), une femme dans la vingtaine qui peine à entrer dans sa vie d’adulte et préfère s’appuyer sur sa famille.

Nous suivrons alors Nora qui vit avec son père (BD Wong), sa grand-mère (Lori Tan Chinn) et son cousin (Bowen Yang) dans le Queens. Quand elle réalise qu’elle n’a pas de direction dans son existence, elle tente de s’en découvrir une, mais cela n’est pas évident. Pour commencer, elle doit surtout se trouver un travail.

Au casting de cette première saison de Awkwafina Is Nora from Queens, Awkwafina est donc entourée par BD Wong, Lori Tan Chinn, Bowen Yang, Chrissie Fit et Jonathan Park. Au niveau des guest stars, on pourra croiser Celia Au, Matthew Broussard, Michelle Buteau, Jamie Chung, Laverne Cox, Deborah S. Craig, Makeda Declet, Jennifer Esposito, Chrissie Fit, Chris Gethard, Bella Heathcote, Carmen M. Herlihy, Stephanie Hsu, David Krumholtz, Simu Liu, Natasha Lyonne, John ‘Dumbfoundead’ Park, Matt Rogers, Harry Shum Jr., Melissa Villaseñor, Ming-Na Wen et Jaboukie Young-White.

