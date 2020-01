Une saison 2 pour Awkwafina Is Nora from Queens, Comedy Central renouvelle la série à une semaine de son lancement

Peut-être qu’Awkwafina n’a pas eu de chance aux Oscars cette année, mais ce n’est pas la même chose du côté de la télévision, puisque Comedy Central annonce dès à présent que sa série Awkwafina Is Nora from Queens décroche une saison 2.

Débutant le 22 janvier sur la chaine américaine, Awkwafina Is Nora from Queens a donc un bel avenir devant elle. Venant donc de la comédienne et scénariste Awkwafina (The Farewell, Crazy Rich Asians), cette comédie qui s’inspire par sa propre vie nous entraine ainsi dans le Queens pour nous plonger dans le quotidien de Nora Lin (Awkwafina), une femme dans la vingtaine qui peine à entrer dans sa vie d’adulte et préfère s’appuyer sur sa famille.

La première saison se compose de 10 épisodes, et l’on peut s’attendre à ce que la seconde soit de la même taille. Elle nous proposera de suivre Nora qui vit avec son père (BD Wong), sa grand-mère (Lori Tan Chinn) et son cousin (Bowen Yang) dans le Queens. Quand elle réalise qu’elle n’a pas de direction dans son existence, elle tente de s’en découvrir une, mais cela n’est pas évident. Pour commencer, elle doit surtout se trouver un travail.

Au casting de la première saison de Awkwafina Is Nora from Queens, Awkwafina est donc entourée par BD Wong, Lori Tan Chinn, Bowen Yang, Chrissie Fit et Jonathan Park.

