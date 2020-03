Belgravia : Secrets et Scandales dans le Londres Victorien par le créateur de Downton Abbey, ce week-end sur ITV

Après le succès du film Downton Abbey et avant de découvrir la série The English Game, on retrouve le créateur et scénariste Julian Fellowes avec Belgravia, l’adaptation de son roman portant le même nom. Cette série historique, sa spécialité, arrive ce dimanche 15 mars sur la chaine anglaise ITV (aux Etats-Unis, diffusion annoncé pour le 12 avril). Elle est diffusée en compagnie de la saison 3 de Good Karma Hospital.

15 juin 1815. Tandis que les troupes de Napoléon sont en marche, la jeune Sophie Trenchard ne peut cacher sa joie. Issue d’une famille d’intendants, la voilà invitée au bal de la duchesse de Richmond, l’évènement qui réunit la plus brillante société de Grande-Bretagne à Bruxelles. Elle espère surtout y croiser le beau Edmund Bellasis, le meilleur parti du moment. Mais la soirée est interrompue par l’annonce d’une bataille imminente : Waterloo.

Vingt-cinq ans plus tard, en 1840, les Trenchard ont grimpé les échelons de la société et se sont installés à Belgravia, bastion londonien de l’aristocratie. Mais un scandale passé menace leur insolente réussite…

Cette adaptation de Belgravia met à l’affiche Tom Wilkinson (John Adams), Tamsin Greig (Episodes), Philip Glenister (Mad Dogs), Harriet Walter (The Crown), Alice Eve (Star Trek), Tara Fitzgerald (Game of Thrones), Ella Purnell (Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children), Richard Goulding (The Windsors), James Fleet (Four Weddings and a Funeral), Adam James (Band of Brothers), Paul Ritter (Friday Night Dinner) et Saskia Reeves (Luther).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.