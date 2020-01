Better Call Saul Saison 5 : Saul Goodman sera à votre service, dans un mois sur AMC

Nous n’avons pas revu Jimmy McGill depuis l’automne 2018 et il apparait que ce n’est plus lui aux commandes dans la saison 5 de Better Call Saul. Il laisse en effet sa place au célèbre Saul Goodman, alors que son petit univers continue d’évoluer vers celui de Breaking Bad, comme on pourra le constater dès le 23 février prochain.

Ainsi, suite aux évènements qui ont servi de conclusion à la saison 4, Jimmy McGill (Bob Odenkirk) se met donc à officiellement pratiquer son métier d’avocat sous le nom de Saul Goodman, ce qui était attendu depuis longtemps. On pourra dès lors constater comment cela a réellement affecté son existence.

Composée de 10 épisodes, cette saison 5 de Better Call Saul nous parlera également de l’évolution du business de Gus Fring (Giancarlo Esposito), pour lequel Mike (Jonathan Banks) continue de travailler. Les problèmes avec le clan Salamenca ne sont pas encore réglés et Nacho (Michael Mando) est toujours pris au milieu de cette guerre de pouvoir.

Au casting de cette saison 5 de Better Call Saul, nous retrouverons donc Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Giancarlo Esposito et Tony Dalton, tandis que Joe DeRosa et Lavell Crawford seront récurrents.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.