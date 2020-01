Better Call Saul Saison 5 : Jimmy devient finalement Saul Goodman dans une nouvelle vidéo et en février sur AMC

La dernière fois que nous avons vu Jimmy McGill, c’est à l’automne 2018. Il s’apprête donc à faire son retour, mais il n’est plus le même. Maintenant, il est Saul Goodman. Il prend un « nouveau départ » dans la saison 5 de Better Call Saul qui arrive le 23 février prochain, et l’on peut avoir aujourd’hui un avant-gout de ce que cela implique.

Désormais renouvelée pour une saison 6 qui sera également la dernière, Better Call Saul poursuit son exploration de la psyché de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) pour voir comment il est devenu le genre d’avocat qui travaillerait avec des hommes comme Gus Fring et Walter White. Ainsi, suite aux évènements qui ont servi de conclusion à la saison 4, Jimmy se met donc à officiellement pratiquer son métier d’avocat sous le nom de Saul Goodman et l’on attend de découvrir de quelle manière cela impactera sa relation avec Kim (Rhea Seehorn).

Composée de 10 épisodes, cette saison 5 de Better Call Saul nous parlera également de l’évolution du business de Gus Fring (Giancarlo Esposito), pour lequel Mike (Jonathan Banks) continue de travailler. Les problèmes avec le clan Salamenca ne sont pas encore réglés et Nacho (Michael Mando) est toujours pris au milieu de cette guerre de pouvoir.

Au casting de cette saison 5 de Better Call Saul, nous retrouverons donc Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Giancarlo Esposito et Tony Dalton, tandis que Joe DeRosa et Lavell Crawford seront récurrents.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.