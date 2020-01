Une saison 6 pour Better Call Saul, qui sera aussi la dernière de la série

Alors qu’AMC est en pleine promotion pour la saison 5 de Better Call Saul qui arrive le dimanche 23 février, la chaine américain en profite pour annoncer le renouvellement de la série pour une saison 6. De plus, on apprend que l’histoire de Jimmy McGill touche à sa fin, la sixième sera officiellement la dernière de la série.

Pour rappel, Better Call Saul est une préquelle à Breaking Bad ayant pour vocation de nous relater comment l’avocat Jimmy McGill est devenu Saul Goodman, l’homme qui aidera Walter White. Il va de soi que cette histoire ne pouvait durer éternellement, même s’il était toujours possible pour l’équipe créatrice de nous relater ce qui est arrivé après la conclusion de Breaking Bad — au-delà des quelques scènes que nous offre la série à l’occasion.

Dans tous les cas, cela signifie que nous avons donc deux saisons de Better Call Saul à découvrir pour avoir l’histoire complète. La cinquième gèrera donc la décision de Jimmy de pratiquer la loi sous le nom de Saul Goodman et les étonnants changements qui en découlent.

Better Call Saul, qui est disponible en France sur Netflix, met à l’affiche Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Giancarlo Esposito et Tony Dalton.

