Billions Saison 5 : Axe et Chuck font face à de nouveaux ennemis dans le teaser et en mai sur Showtime

Cette saison, Showtime a décalé toutes ses séries. Heureusement, dans le cas de la saison 5 de Billions, le retard ne sera que de quelques semaines. En effet, la série fera son retour sur la chaine câblée américaine le 3 mai prochain, comme nous le confirme le premier teaser.

Le monde de la finance sera de nouveau secoué à l’aide de quelques nouveaux visages, puisque cette saison 5 de Billions — toujours scénarisée par Brian Koppelman et David Levien — accueille dans son casting Julianna Margulies (The Good Wife) et Corey Stoll (The Strain, The Deuce). Elle prêtera ses traits à Catherine Brant, professeure de sociologie qui aidera Chuck Rhoades (Paul Giamatti) à découvrir une nouvelle part de lui-même, tandis qu’il incarnera Michael Prince, un nouvel ennemi de Bobby Axelrod (Damian Lewis).

Dans cette saison 5, Taylor Mason (Asia Kate Dillon) reviendra à Axe Capital afin de mener un combat pour protéger les employés et leurs biens. Wendy Rhoades (Maggie Siff) va devoir réévaluer ses alliances, ce qui la mettra dans une position délicate face à Chuck et Axe dont la rivalité se retrouvera réanimée.

Ainsi, le casting de cette saison 5 de Billions ramène Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff, David Costabile et Asia Kate Dillon, mais aussi Condola Rashad, Kelly AuCoin et Jeffrey DeMunn.

Tags : Showtime Billions moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.