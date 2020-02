Black Monday Saison 2 : Don Cheadle refait surface à Wall Street à l’aide d’un trailer, et en mars sur Showtime

Contrairement à l’an dernier, Black Monday n’est pas proposée cet hiver sur Showtime. La comédie noire de la chaine câblée américaine revient en effet au printemps et, en attendant le lancement officiel le 15 mars prochain, nous pouvons découvrir une première bande-annonce qui révèle où l’histoire de Jammer et ses collègues reprend.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série créée par David Caspe et Jordan Cahan, Black Monday nous propose de suivre un groupe de rebelles qui ont pris Wall Street d’assaut et ont fini par provoquer le krach boursier de 1987 qui se révèlera être la seconde plus importante baisse jamais enregistrée en un jour sur un marché d’actions. La saison 1 suit ainsi Rod « The Jammer » Jaminski (Don Cheadle), un autodidacte qui est à la tête de sa propre firme. À ses côtés, nous avons Blair Shmerman (Andrew Rannells), un prodige fraichement diplômé qui est juste trop honnête pour survivre à Wall Street, mais Dawn Darcy (Regina Hall), bras droit de The Jammer qui est également la première femme à la tête d’un groupe de traders à Wall Street.

La saison 2 se focalise sur les retombées du Black Monday. Dawn et Blair dirigent la firme à présent et ne tardent pas à découvrir le poids de leurs nouvelles responsabilités. Ce n’est pas aidé par la disparition de Mo qui attire beaucoup d’attention sur eux. En effet, Mo est en fuite avec Keith (Paul Scheer), mais il ne pourra pas se tenir éloigner trop longtemps de l’action. Seulement, les autorités attendent des réponses et il va devoir en fournir.

Au niveau du casting de cette saison 2, Black Monday réunit donc Don Cheadle, Regina Hall, Andrew Rannells et Paul Scheer, tandis que Yassir Lester, Ken Marino, Horatio Sanz et Casey Wilson reviennent en récurrents. Enfin, Tuc Watkins (The Boys In the Band), June Diane Raphael (Grace and Frankie), Dulé Hill (Suits, Psych) et Patrick Fabian (Better Call Saul) seront guest stars.

