Une saison 2 pour Bonding, la dominatrice de Netflix sera finalement de retour

C’est en avril de l’année dernière que Netflix proposait la première saison de Bonding. Depuis, l’absence de nouvelles laissait penser qu’elle était tout bonnement annulée, mais il n’en est finalement rien. En effet, une saison 2 vient d’être confirmée et elle arrivera bien en 2020.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie noire créée par Rightor Doyle (Barry, You’re the Worst), Bonding se centre sur Tiff (Zoe Liven), une jeune femme qui est une étudiante new-yorkaise comme tant d’autres le jour et dominatrice la nuit. Dans la saison 1 qui ne se composait que de 7 courts épisodes (en moyenne un quart d’heure), nous suivions ainsi Tiff qui, pour poursuivre sa carrière nocturne, cherchait un assistant. C’est alors qu’elle est tombée sur Pete (Brendan Scannell), son ancien meilleur ami de lycée qui était désormais un serveur anxieux qui venait de faire son coming out.

Pour ce qui en est de la saison 2, elle est actuellement bien en tournage, mais aucune information n’a été dévoilée sur la suite de l’histoire, ni sur le casting – autre le fait que Zoe Liven et Brendan Scannell sont bien de retour.

À noter que Bonding n’est pas la seule comédie de ce format sur Netflix à avoir reçu un renouvellement tardif, puisqu’il a récemment été annoncé que Special sera également de retour pour une saison 2 cette année.

