Bonne année 2020 ! de la part de Critictoo

BONNE ANNÉE 2020 !

L’année 2019 est officiellement terminée, et l’équipe de Critictoo se réunit pour vous souhaiter une très bonne année 2020 ! Vous avez déjà croulé sous les séries en 2019 et on peut donc déjà vous assurer que ce sera de nouveau le cas pour les 366 jours qui viennent. Une des bonnes raisons pour continuer à suivre Critictoo.

Dans ce flux d’actualité (télévisuelle ou non), nous vous invitons naturellement à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, pour retrouver toutes les informations, articles du site et plus encore. Nous sommes présents sur Twitter, Facebook ainsi qu’Instagram. De plus, si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour suivre d’encore plus près l’actu séries.

Face à ce flot continuel de séries TV, nous savons bien évidemment que l’année 2020 sera composée de nombreux lancements, renouvellements et annulations. Accompagné de critiques, chroniques et plein d’autres articles. Je peux commencer par annoncer que nous avons décidé de lancer une nouvelle chronique sobrement intitulée « 52 séries, 52 semaines », un classique du genre où l’on reviendra une fois par semaine sur une série. Le seul critère : celle-ci doit être terminée.

La nouvelle année est également l’occasion pour remercier tous nos lecteurs, que vous soyez réguliers ou de passage à l’occasion. Pour vos lectures, vos commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux, ainsi que tous vos partages. Pour nous pointer du doigt nos fautes d’orthographe, pour donner votre opinion sur les dernières séries et pour partager avec nous tous ces moments télévisuels.

C’est grâce à vous que Critictoo continue d’exister, et nous remercions bien évidemment tous ceux qui ont généreusement fait un don au cours de l’année 2019, régulier ou ponctuel. Chaque petit sou compte, et le geste nous touche naturellement au cœur.

Une nouvelle belle année sérielle (et plus encore) en perspective à tous.

