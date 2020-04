Bordertown Saison 3 : Les cinq dernières enquêtes de Kari Sorjonen à suivre, dès ce dimanche sur Polar+

La série finlandaise Bordertown (ou Sorjonen dans sa version originale) est de retour sur la chaine française Polar+. La saison 3 qui est également la dernière de la série débute ainsi ce dimanche 12 avril à partir de 20 h 50.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Miikko Oikkonen, Bordertown nous entraine dans la petite ville en apparence paisible de Lappeenranta où le brillant inspecteur Kari Sorjonen (Ville Virtanen), appuyé de son équipe, mène des enquêtes.

Chaque nouvelle enquête force Sorjonen et ses collègues à explorer toujours plus loin leur propre frontière entre le bien et le mal. Cette saison 3 qui doit donc être la dernière débute durant la période de Noël alors que l’inspecteur doit faire face à une tragédie qui l’encourage à repenser aux raisons qui l’ont poussé à venir s’installer à Lappeenranta. La suite se compose de 4 autres investigations, une en trois épisodes et trois en deux épisodes.

Au casting de cette saison 3 de Bordertown, nous retrouvons Ville Virtanen, Matleena Kuusniemi, Anu Sinisalo, Lenita Susi, Laura Malmivaara, Olivia Ainali, Matti Laine, Ilkka Villi et Jasmin Hamid.

