Bosch Saison 6 : Harry Bosch devient radioactif, dans un mois sur Amazon Prime Vidéo

Il y a mois, Amazon Prime Video nous annonçait que Bosch était renouvelée pour une saison 7 qui serait également la dernière. Nous n’avions à ce moment-là pas encore de date pour la saison 6, mais cela change à présent. Elle arrivera le 17 avril sur le service de streaming.

Avec Eric Overmyer qui est de retour dans son poste de co-showrunner avec Daniel Pyne, cette saison 6 de Bosch se poursuit en se basant cette fois les livres À genoux (The Overlook) et Nuit sombre et sacrée (Dark Sacred Night).

Tout débute après l’exécution d’un physicien médical et la disparition de son matériel radioactif mortel. Le détective Harry Bosch (Titus Welliver) se retrouve au centre d’une affaire de meurtre complexe, d’une enquête fédérale désordonnée et d’une menace catastrophique pour Los Angeles, la ville qu’il s’est engagé à servir et à protéger.

Dans cette saison 6 de Bosch, Titus Welliver reprend naturellement le rôle du détective Harry Bosch et il est de nouveau entouré par Jamie Hector, Amy Aquino, Madison Lintz et Lance Reddick. Lynn Collins, Julie Ann Emery et Celestino Cornielle rejoignent la série dans des rôles récurrents.

