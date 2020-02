Une saison 7 pour Bosch qui sera également la dernière pour le flic d’Amazon Prime Vidéo

Alors que la saison 6 de Bosch n’arrivera pas avant plusieurs mois encore sur Amazon Prime Video, une saison 7 est déjà annoncée. Néanmoins, ce renouvellement s’accompagne également d’une mauvaise nouvelle, puisque cette septième saison sera aussi la dernière.

Cette annulation est importante pour Amazon Prime Video, car non seulement Bosch est sa plus longue série, mais elle a également été sa première série dramatique originale. Alors que le service de streaming commande plus de séries que jamais, cette fin est d’autant plus significative.

Peut-être que cette saison 7 de Bosch n’arrivera pas avant 2021, mais nous avons déjà des informations. S’inspirant des romans La Blonde en béton (The Concrete Blonde) et Mariachi Plaza (The Burning Room), l’intrigue verra Harry Bosch (Titus Welliver) et Jerry Edgar (Jamie Hector) mener deux enquêtes qui les entraineront aussi bien vers les sommets du pouvoir que dans les profondeurs du milieu de la drogue.

À noter que Bosch n’est pas la seule série Amazon Prime Video dont la fin a déjà été annoncée, puisque Goliath avec Billy Bob Thornton a été renouvelée pour une saison 4 qui sera aussi sa dernière.

