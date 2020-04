Brassic Saison 2 : Vinnie et le gang reprennent leurs petites manigances, dans moins de deux semaines sur Sky

Vinnie et son gang sont de retour pour de nouvelles mésaventures illégales, dans la saison 2 de Brassic qui sera disponible dans son intégralité à partir du 7 mai sur Sky.

Pour rappel, Brassic est une création de Joe Gilgun et Danny Brocklehurst, étant inspirée par la vie du premier, qui suit un groupe de jeunes trentenaires qui tentent de joindre les deux bouts dans une petite ville sans opportunités du Lancashire. Ils en viennent ainsi à commettre des crimes en tous genres pour s’en sortir, mais cela est rarement payant pour eux et attire plus les ennuis qu’autre chose. La saison 1 se terminait par ailleurs avec Vinnie faisant croire qu’il est mort (de manière assez peu convaincante) pour échapper au gangster local Terence McCann (Ramon Tikaram), alors que la relation de Dylan avec Erin se trouvait à un tournant quand Jake (Anthony Welsh) apparait pour faire sa demande en mariage.

Lorsque l’on retrouve le gang en saison 2, Vinnie vit toujours caché quand Tommo et Erin ont besoin de son aide et doivent le forcer à sortir de cachette à l’aide d’une nouvelle proposition conduisant à l’organisation du vol d’un cirque itinérant. En somme, les 6 nouveaux épisodes promettent ainsi de nombreux vols et autres plans qui tournent mal et ne rapportent rien. Et cela n’est clairement pas fini, Sky ayant déjà annoncé le renouvellement de la série pour une saison 3.

Brassic saison 2 se compose de 6 épisodes et met à l’affiche Joseph Gilgun (Vinnie), Michelle Keegan (Erin), Damien Molony (Dylan), Tom Hanson (Cardi), Aaron Heffernan (Ash), Ryan Sampson (Tommo), Parth Thakerer (JJ). Dominic West dans la peau du Dr. Chris Cox est également de retour, alors que John Thomson (Cold Feet) et Bill Paterson (Fleabag) rejoignent la distribution de la série.

