Briarpatch : Rien n’arrête Rosario Dawson dans sa quête de vérité, aujourd’hui sur USA Network

Alors que la dernière saison de Mr. Robot s’est récemment terminée sur USA Network, la chaine américaine poursuit sa fructueuse collaboration avec Sam Esmail dès aujourd’hui à l’aide de Briarpatch, un nouveau show stylisé qui met en scène Rosario Dawson qui fait donc ses débuts ce soir en duo avec la nouvelle saison de The Sinner.

Présentée comme étant une anthologie, Briarpatch est basée sur le livre « Ondes de choc » de Ross Thomas. Produite par Sam Esmail et scénarisée par Andy Greenwald, cette première saison se compose de 10 épisodes qui offriront donc une histoire complète.

L’intrigue se centre sur Allegra Dill (Rosario Dawson), une investigatrice qui revient dans sa ville natale au Texas après la mort de sa sœur. Ce qui commence comme étant une enquête sur un meurtre devient progressivement pour Allegra un combat pour faire tomber les dirigeants corrompus de la ville.

En plus de Rosario Dawson, nous retrouverons au casting de cette première saison de Briarpatch Jay R. Ferguson (Mad Men), Brian Geraghty (The Alienist), Edi Gathegi (StartUp), Kim Dickens (Fear the Walking Dead), Alan Cumming (Instinct) et Ed Asner (Lou Grant).

