Une Saison 3 pour Britannia, l’invasion romaine continue sur Sky Atlantic

Un peu plus de deux mois après l’arrivée de la saison 2 de Britannia, Sky Atlantic révèle que l’invasion romaine continue ! La chaine a en effet annoncé le renouvellement de Britannia pour une saison 3, avec un tournage prévu plus tard dans l’année.

Pour rappel, Britannia est une création de Jez et Tom Butterworth nous ramenant à l’époque la Conquête romaine de la Grande-Bretagne sous l’empereur Claude. Plus précisément, le général Aulus Plautius est arrivé pour romaniser les tribus celtes volontaires avec l’aide de la Reine celte Amena et éliminer ceux qui lui résistent.

Cependant, Aulus a trouvé sur sa route en saison 2 Cait, une jeune femme formée par Divis dans le but de réaliser la prophétie qui ferait d’elle la sauveuse de Britannia contre les Romains.

La troisième saison continuera dès lors de suivre Cait dans le rôle de l’Elue, alors que le général devra faire face à de nouvelles pressions (aka sa femme) et Amena se trouve dès lors pris dans un ménage à trois. De son côté, Divis trouve un nouveau métier qu’il déteste, et Veran voit le futur.

Le casting de Britannia rassemble David Morrissey, Mackenzie Crook, Annabel Scholey et Eleanor Worthington-Cox.

En France, la première saison de Britannia a été diffusée sur RMC Story et est disponible en DVD.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.