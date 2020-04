Castle Rock Saison 2 : Lizzy Caplan entre dans le monde de Stephen King, dès à présent sur StarzPlay

En manque de Stephen King ? Il est peut-être temps de replonger dans son univers à l’aide de l’anthologie Castle Rock qui est de retour avec une saison 2 qui nous explore des personnages populaires créés par le romanciers, et ce, dès à présent en France sur StarzPlay.

Tout d’abord, rappelons que Castle Rock a été développée par Sam Shaw et Dustin Thomason et se propose donc de nous plonger dans l’univers de Stephen King. Cela ne se fait pas à l’aide d’une traditionnelle adaptation, mais sous la forme d’une intrigue originale qui mélange des thématiques chères à l’auteur avec certains personnages de sa création — lire le bilan de la première saison.

Dans la saison 2, alors qu’une guerre entre différents clans résidents à Castle Rock est en train de prendre forme, l’infirmière (et psychopathe en devenir) Annie Wilkes (Lizzy Caplan) arrive en ville avec sa fille, Joy (Elsie Fisher). Annie est reçue froidement, mais ne compte pas se laisser intimider par les locaux.

Au niveau du casting de cette saison 2 de Castle Rock, en plus de Lizzy Caplan et Elsie Fisher, nous retrouvons notamment Tim Robbins (The Shawshank Redemption), Paul Sparks (Boardwalk Empire, House of Cards), Yusra Warsama (Our Girl), Barkhad Abdi et Matthew Alan (13 Reasons Why).

