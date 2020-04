Pas de saison 2 pour Turn Up Charlie, Idris Elba ne monte plus le son sur Netflix

Cela fait maintenant plus d’un an que Netflix a mis en ligne la saison 1 de Turn Up Charlie, ou Charlie monte le son. Avec tout ce que le service de streaming met en ligne, il n’était pas difficile d’avoir oublié qu’aucune annonce n’avait été faite quant à son avenir. Le géant de la vidéo à la demande répare cet oubli en nous révélant qu’il n’y aura pas de saison 2 pour Charlie.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie britannique, Turn Up Charlie fut développée Idris Elba et Gary Reich, mettant le premier en scène dans le rôle de Charlie, célibataire endurci et DJ en galère qui se voit accorder une dernière chance de relancer sa carrière. Pour cela, il devra d’abord accepter de jouer les nounous pour Gabby (Frankie Hervey), la fille à problèmes de son meilleur ami et DJ célèbre.

Aux côtés d’Idris Elba, le casting de Turn Up Charlie réunissait Piper Perabo, Frankie Hervey et JJ Feild, mais aussi Angela Griffin, Guz Khan, Jocelyn Jee Esien, Jade Anouka, Cameron King et Dustin Demri-Burns

Au final, la comédie britannique se compose de 8 épisodes. Netflix n’a naturellement pas fourni d’informations expliquant pourquoi il lui aura fallu tant de temps pour prendre une décision sur le futur de cette série.

