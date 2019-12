Cobra : Robert Carlyle en pleine crise nationale, dans le trailer et en janvier sur Sky One

Sky One plonge le Royaume-Uni dans une situation de crise dès le début de l’année 2020, avec Cobra. Ce thriller politique en 6 épisodes avec Robert Carlyle nous plongera dans les coulisses du pouvoir britannique à partir du 17 janvier 2020 on Sky One et NOW TV.

Scénarisée par Ben Richards (Spooks, Strike), COBRA nous entraine ainsi au cœur d’une crise, auprès du comité C.O.B.R.A (Cabinet Office Briefing Room) en charge de gérer les situations d’urgences.

Cette équipe réunit plusieurs ministres et des responsables de la sécurité, ayant pour mission d’organiser la coordination des secours en cas d’incident majeur dans le pays.

Le Premier ministre anglais, Robert Sutherland (Carlyle), et ses collègues doivent dès lors prendre des décisions difficiles, alors qu’ils font également face à des situations personnelles compliquées et que la protection du peuple se trouve entre leurs mains.

Auprès de Robert Carlyle, le casting de COBRA réunit Victoria Hamilton, Richard Dormer, David Haig, Marsha Thomason et Lucy Cohu.

